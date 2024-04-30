三重「水陸小旅行」免費導覽！搭船聽淡水河故事、走讀香水會社舊址





▲為活化碼頭及藍色公路，高灘處宣布祭出兩場「水岸花都漫遊趣」免費小旅行，搭忠孝至大稻埕碼頭的定期航班一覽淡水河風光。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

忠孝碼頭自3月1日開啟忠孝至大稻埕碼頭的定期航班，為活化碼頭及藍色公路，高灘處宣布祭出兩場「水岸花都漫遊趣」免費小旅行，5月11日及5月26日兩天分別開放40個名額，讓民眾乘風搭船；陸上導覽則有「空軍三重一村」、「香水會社舊址」等，即日起開放線上報名。

▲高灘處透露，目前忠孝-大稻埕碼頭定期航班截至目前為止搭乘人數近200人次，因航班受限大稻埕碼頭潮汐，故推出不受潮汐影響的特色航班路線。



高灘處透露，目前忠孝-大稻埕碼頭定期航班截至目前為止搭乘人數近200人次，因航班受限大稻埕碼頭潮汐，故推出不受潮汐影響的特色航班路線，因此協同三重社區大學、空軍三重一村及忠孝碼頭業者，首次推出小旅行走讀活動，邀民眾沿著三重街廓勾勒出過往的花都風情，乘著船聆聽屬於淡水河的故事，一起深入發掘這座城市的獨特風情和歷史底蘊。

▲乘著船聆聽屬於淡水河的故事，一起深入發掘這座城市的獨特風情和歷史底蘊。



「水岸花都漫遊趣小旅行」陸上導覽將帶民眾參訪許多三重歷史景點，包含「空軍三重一村」，過去曾為日治時期日軍的高砲陣地，至今仍是台灣少數保留較完整的眷村聚落；過去大稻埕出產花茶，三重作為加工基地，種植許多秀英花，日本人在此經營香水會社「香水會社舊址」，收購香花生產香水，供內需及外銷使用。

▲充滿眷村氣息的空軍三重一村。



至於水上導覽體驗活動，從忠孝碼頭開始，途經台北大橋、重陽大橋、社子島等景點，民眾可以盡情欣賞河岸風光，感受淡水河畔的歲月靜好。

▲空軍三重一村甬道探險。

「水岸花都漫遊趣」活動每梯次開放40個免費名額，每位民眾限參與一場小旅行，報名期間自即日起至5月8日為止，活動詳情請至報名連結或Facebook「新北水漾」粉絲團。