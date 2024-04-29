1通路限定賣！　手搖飲「2大人氣咀嚼飲品」變成冰棒了

▲CoCo2大咀嚼系飲品變身成冰棒了。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就是要吃冰！人氣手搖飲品牌「CoCo」的2大招牌飲品變身成冰棒了，有「檸檬奇遇桔」、「百香雙響炮」口味選擇，大口咬下可是分別能吃到蜂蜜QQ凍體、奇亞籽、粉條與珍珠等料，再搭配酸甜冰棒體，每一口通通滿足爆表，即日起於全台指定通路開賣。

▲「檸檬奇遇桔」、「百香雙響炮」變成清涼冰棒。

CoCo找來國民冰品品牌「Poki百吉」合作，把人氣2大飲品變成消暑冰棒，其中，「檸檬奇遇桔」口味，把檸檬結合酸甜金桔，再加入蜂蜜QQ凍體和奇亞籽，讓咀控每口都超滿足，另一款「百香雙響炮」則選用酸甜百香果搭配粉條、珍珠等料，清爽又好吃，即日起於全聯獨家開賣，每盒原價112元，至5月9日前限時特價只要105元。

▲愛買一口氣推出40款新冰選擇。（圖／業者提供）

另，愛買今夏也引進40款美味新冰品，除了冰棒、冰淇淋外，更特意網羅點心系列冰品，首推手工製作的「窯烤山寨村三文治冰淇淋蛋糕」，有焦糖、黑岩巧克力、黑糖奶凍及牛奶奶凍共4種口味選擇，除外還有像是樂天雪見大福麻糬系列、杜老爺臻心Q大福系列等，趕緊衝門市嚐鮮去。