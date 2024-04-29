ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

1通路限定賣！　手搖飲「2大人氣咀嚼飲品」變成冰棒了

▲▼Poki找來CoCo聯名打造2款全新冰品「檸檬奇遇桔」及「百香雙響炮」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo2大咀嚼系飲品變身成冰棒了。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就是要吃冰！人氣手搖飲品牌「CoCo」的2大招牌飲品變身成冰棒了，有「檸檬奇遇桔」、「百香雙響炮」口味選擇，大口咬下可是分別能吃到蜂蜜QQ凍體、奇亞籽、粉條與珍珠等料，再搭配酸甜冰棒體，每一口通通滿足爆表，即日起於全台指定通路開賣。

▲▼Poki找來CoCo聯名打造2款全新冰品「檸檬奇遇桔」及「百香雙響炮」。（圖／CoCo提供）

▲「檸檬奇遇桔」、「百香雙響炮」變成清涼冰棒。

CoCo找來國民冰品品牌「Poki百吉」合作，把人氣2大飲品變成消暑冰棒，其中，「檸檬奇遇桔」口味，把檸檬結合酸甜金桔，再加入蜂蜜QQ凍體和奇亞籽，讓咀控每口都超滿足，另一款「百香雙響炮」則選用酸甜百香果搭配粉條、珍珠等料，清爽又好吃，即日起於全聯獨家開賣，每盒原價112元，至5月9日前限時特價只要105元。

▲▼愛買推「窯烤山寨村三文治冰淇淋蛋糕」。（圖／業者提供）

▲愛買一口氣推出40款新冰選擇。（圖／業者提供）

另，愛買今夏也引進40款美味新冰品，除了冰棒、冰淇淋外，更特意網羅點心系列冰品，首推手工製作的「窯烤山寨村三文治冰淇淋蛋糕」，有焦糖、黑岩巧克力、黑糖奶凍及牛奶奶凍共4種口味選擇，除外還有像是樂天雪見大福麻糬系列、杜老爺臻心Q大福系列等，趕緊衝門市嚐鮮去。

【你可能也想看】

►「捲捲薯條」開賣2天就完售！　麥當勞證實：銷售超過預期
►媽媽身分證掏出來！　「姓名中1字」免費吃王品帝王蟹
►麥當勞最新「7大優惠券」快收！　有薯餅買1送1、麥脆雞免費吃

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 愛買 冰棒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

推薦閱讀

桃園「Gloria Garage影音展」5／1開跑

桃園「Gloria Garage影音展」5／1開跑

中壢10處景點「順遊路線」安排！

中壢10處景點「順遊路線」安排！

神鍋高原4特色民宿大嗑但馬牛松葉蟹

神鍋高原4特色民宿大嗑但馬牛松葉蟹

手搖飲2大咀嚼飲品變成清涼冰棒了

手搖飲2大咀嚼飲品變成清涼冰棒了

被戲稱「便所麵」在地人從小吃到大！

被戲稱「便所麵」在地人從小吃到大！

澎湖花火節5/2登場　還有4活動必玩

澎湖花火節5/2登場　還有4活動必玩

海峽號股東華岡創辦人洪清潭指出　台灣-平潭限福建旅客很難做

海峽號股東華岡創辦人洪清潭指出　台灣-平潭限福建旅客很難做

日幣換算台幣「逼近除以5了」　旅日達人教戰7點

日幣換算台幣「逼近除以5了」　旅日達人教戰7點

超美釜山咖啡！享受被藍海環繞的感覺

超美釜山咖啡！享受被藍海環繞的感覺

貢寮「龜仙岩」秘境！翡翠綠海水美呆

貢寮「龜仙岩」秘境！翡翠綠海水美呆

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品集團11品牌5月優惠一次看

桃園2024最優親子景點開箱！

西門町「必吃美食」清單！

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

基隆雨天景點！坐飛艇模擬F16駕駛艙

手搖飲珍奶第2杯半價限時1天喝

玩泰韓萬元有找！雄獅夏季旅展開搶

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

「台北水舞嘉年華」5／1松山上演！

繽紛雪梨燈光音樂節5/24開始發光

熱門行程

最新新聞更多

桃園「Gloria Garage影音展」5／1開跑

中壢10處景點「順遊路線」安排！

神鍋高原4特色民宿大嗑但馬牛松葉蟹

手搖飲2大咀嚼飲品變成清涼冰棒了

被戲稱「便所麵」在地人從小吃到大！

澎湖花火節5/2登場　還有4活動必玩

海峽號股東華岡創辦人洪清潭指出　台灣-平潭限福建旅客很難做

日幣換算台幣「逼近除以5了」　旅日達人教戰7點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366