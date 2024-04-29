最低85折起！華航獨家直飛雪梨每週6班

文／七逗旅遊網 圖／新南威爾士州旅遊局、華航、Shutterstock

澳洲最大的節慶盛事—繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney），集創意、創新與科技於一體，將於5/24–6/15在雪梨舉行。華航獨家直飛台北—雪梨航線，每週6班、最低85折起，引領旅客探索雪梨和新南威爾士州的魅力！

▲繽紛美食（Vivid Food）展示了雪梨和新南威爾士州多樣的美食文化。（圖／新南威爾士州旅遊局提供）

繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）今年將以「人文」為主題，連續23晚，激發全球觀眾的靈感，推動文化交流，帶來精彩絕倫的繽紛燈光（Vivid Lights）、繽紛音樂（Vivid Music）、繽紛創意（Vivid Ideas）和繽紛美食（Vivid Food）體驗。

▲Vivid Sydney的活動場地和藝術裝置遍布雪梨，達令港是其中一處。（圖／shutterstock）

達令港（Darling Harbour）是繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）活動場地之一，也是雪梨心臟地帶的優美水畔區，這裡有可愛的水族館和美味餐廳，在國王街碼頭還有時尚夜店、酒吧和小酒館，有許多讓人吮指回味的美饌與令人陶醉的雞尾酒，是知名的吃喝購物娛樂區。

▲岩石區感受雪梨的往日情懷。（圖／shutterstock）

在岩石區（The Rocks），也能感受Vivid Sydney的魅力！集歷史人文與旅遊休憩於一體的岩石區，是雪梨發展的初始地，這裡擁有澳洲最古老的酒館、走在鵝卵石巷道裡，可以感受雪梨的往日情懷。其中雪梨港灣大橋的展望台是必訪景點之一，可以360度無死角環視雪梨港灣美景，尤其是在Vivid Sydney期間，更能欣賞雪梨歌劇院及海港白天與黑夜不同的美麗視角。



▲從皇家植物園，也看得到雪梨歌劇院。（圖／shutterstock）

Vivid Sydney的裝置和活動場地遍佈雪梨，皇家植物園（Royal Botanic Garden），也是其中一處。在這片寧靜的綠洲，園內有豐富的原住民文化遺產導覽，深入探索土著如何將植物入食、入藥，更可以品嘗澳洲的叢林食物。此外，還能以雪梨海港、雪梨歌劇院和雪梨海港大橋為背景取景留念。

▲華航雪梨每週6班、最低85折起。（圖／華航提供）

華航布局南半球航線始終領先全市場，其中台北-雪梨航線更是獨家直飛，每週6班，最低85折起，為旅客前往雪梨、新州提供更多的選擇以及更好的旅行體驗。

詳見：

華航Vivid Sydney活動網站

https://pse.is/5tguqw