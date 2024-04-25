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排5小時就要喝這杯！　北加州超夯手搖飲店「來自台灣」

▲▼ 吃茶三千，餐飲升級，手搖飲料 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲吃茶三千是從台灣台中發跡的茶飲品牌。（資料照／記者蔡儀潔攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣人愛喝手搖飲，手搖品牌更是百百種，在各個國家也都能看到台灣手搖店的身影，累積不小人氣。自台中發跡的手搖飲品牌「吃茶三千」也強勢登陸美國北加州，開幕日就湧現大量人流，甚至有消費者願意排隊5小時就為了喝上這杯來自台灣的現萃茶。

▲▼「吃茶三千」進軍北加州。（圖／吃茶三千提供）

▲▼吃茶三千進軍北加州吸引排隊人潮。（圖／吃茶三千提供）

▲▼「吃茶三千」進軍北加州。（圖／吃茶三千提供）

吃茶三千主打現萃研磨茶，品牌所有茶底均獲得食品界米其林iTi認證，其中「松針綠茶」可是連3年榮獲米其林iTi三星最高榮譽，經典飲品「國王珍珠奶茶」更是被譽為「茶飲界的愛馬仕」，擁有超高人氣；為將台灣茶發揚光大，吃茶三千搶進美國北加州展店，從店面、茶飲品質皆經過精心設計，並提供品牌經典飲品像是有凍頂烏龍鮮奶茶、又見檸檬塔都是推薦必喝。

吃茶三千也預計持續進駐20個國家，包括泰國、紐西蘭、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、西馬來西亞、新加坡、印尼、澳洲、加拿大、美國夏威夷州、紐約州、內華達州等，積極推廣台灣茶文化。

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」3方聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

另，可不可熟成紅茶近日則找來noii noii、CASETiFY首度跨界合作，一次就推出2款聯名飲品、4款插畫設計杯身杯膜、2款不銹鋼環保杯、3款城市限定店卡以及指定主題打卡門市；其中，飲料杯身、杯膜的聯名新裝超萌，是以noii noii經典「兔子Bunny」與「松鼠Sosu」插畫角色作為靈感，獨家設計可不可限定「Skating Bunny滑板兔」角色，再加入松鼠Sosu一起在蘋果森林樂園中玩耍的可愛模樣，童趣線條創作結合復古色系，可愛到不行。

至6月10日前還有主題限定店等打卡，只在可不可熟成紅茶「台中精誠店」、「台北晴光店」、「香港海港城店」現蹤，從店裝、窗貼等都出現森林樂園中的可愛兔子Bunny及松鼠Sosu的身影，更設計北中南城市限定3款菜單店卡等蒐集；此外在CASETiFY STUDiO「新光三越台北南西店三館」品牌概念店也藏有打卡點，趕緊衝。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 吃茶三千 可不可熟成紅茶

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