兩岸旅遊鬆綁露曙光　業者：卡在禁團令「應你進一步、我進一步」





▲國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者彭懷玉／台北報導

大陸國台辦今（24日）宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作。對此，中華優質旅遊發展協會理事長認為，雙方僵局主要卡在禁團令，若6月以後未解決，不會進入旅遊交流階段，也呼籲台政府不該執著於兩邊能對等開放，而是「你進一步、我進一步」，方向一致性即可。

▲桃園機場停機坪與長榮、華航、台灣虎航等班機。（示意圖／桃機提供）

大陸領導人習近平日前在「馬習二會」公開喊話，「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今也強調，將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作，兩岸旅遊交流可望重現曙光。

▲中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（圖／李奇嶽提供）



對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，去年國境開放後，大陸有非常多專業交流團欲來台，包含參加旅展，甚至是星雲法師過世弔唁、媽祖宗教文化交流都有，但卻在審查時通通被拒絕，這不符合常態化原則，希望能有所改善。

▲李奇嶽說，「人員交流正常化」包含旅行這塊，但主要卡在禁團令，6月以後若未能打開並解決，不會進入旅遊交流階段。（圖／桃機提供）



李奇嶽說，「人員交流正常化」包含旅行這塊，但主要卡在禁團令，6月以後若未能打開並解決，不會進入旅遊交流階段。台灣政府強調希望兩邊能對等開放，李奇嶽則認為，希望方向一致性、不用一定要同步性。「因為在彼此互信不足下，同步性很難做到，一定是你進一步、我進一步，而習近平主席的發言已經釋出善意，盼台灣政府把握這波，同樣做出善意回意，以此打破僵局，慢慢恢復到兩岸人員交流正常化。」