每一口都是料！夏季限定「仙草冰手搖杯」來了　吸得到珍珠、芋泥

▲古早味仙草冰手搖杯來了。（圖／萬波島嶼紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

古早味消暑飲品報到！隨著天氣愈來愈熱，人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」推出最新仙草系列飲品，特意以復古仙草冰作為概念，一口氣推出4款仙草飲料，必喝2款咀嚼系「珍芋嫩仙草」、「双珍嫩仙草」，仙草碎冰裡加了嫩仙草、波霸、芋泥、小珍珠等料，大口吸滿足爆表，4月26日起於全門市上市。

▲咀嚼控必喝「珍芋嫩仙草」、「双珍嫩仙草」。

萬波最新「仙草冰系列」來了，選用台灣人夏天最愛的懷舊甜品之一「嫩仙草」作為主角，推出4款飲品選擇，首推「珍芋嫩仙草」，在仙草碎冰中加入嫩仙草、波霸和芋泥，而「双珍嫩仙草」則是搭配嫩仙草、波霸和小珍珠，最後再淋上奶油球，完美復刻仙草冰的傳統吃法，超級欠喝，提醒經典奶精內含牛奶、大豆製品，不適合對其過敏體質者食用。

▲嫩仙草奶茶（右）熱銷回歸。

除外還有清爽系「超級仙草甘」和「嫩仙草奶茶」選擇，「超級仙草甘」選用仙草甘茶再加入嫩仙草，而「嫩仙草奶茶」則是熱銷飲品項再回歸，是萬波奶茶搭配嫩仙草的組合，鐵粉肯定要衝喝，4月26日起正式開賣。

▲「大苑子X哈根達斯」推出全新聯名飲品「夏日搖滾」。（圖／大苑子提供）

另，「大苑子」近日也強勢攜手美國人氣冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」推出最新聯名飲品「夏日搖滾」，特意選用大苑子夏季限定愛文翡翠，是茉香綠茶搭配新鮮芒果的組合，再把一整支哈根達斯全新「草莓抹茶脆皮雪糕」直接放進飲品當中，每一口都能喝到濃郁芒果香及雪糕滑順口感，即日起正式上市開喝。

為慶祝新品上市，至5月10日起於foodpanda下單「夏日搖滾」即可享85折優惠，期間單筆消費滿250元再輸入「阿婆愛喝茶」，還能再有疊加優惠最高68折，限使用1次、限使用線上付款，小確幸快收下。