ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2024年OAD亞洲區餐廳排名出爐！logy奪第25名最佳　RAW第35名

▲RAW餐廳。（圖／赫士盟提供)

▲RAW餐廳。（圖／赫士盟提供）

記者黃士原／台北報導

國際級餐飲評鑑組織Opinionated about Dining（簡稱OAD）今日公布最新2024年亞洲區餐廳排名，在入選的437家餐廳當中，共有27家來自台灣，其中第25名的logy成績最佳，至於一直是米其林指南遺珠的晶華軒，則是拿到第113名。

這次OAD亞洲區餐廳排名，台灣共有27家餐廳被選入，名列100名之內的有logy（第25名）、RAW（35名）、JL Studio（79名）、MUME（81名）、態芮（84名），其中態芮、JL Studio都是去年晉升米其林三星餐廳。

▲獲得第318名Orchid，去年底迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，透過當代烹飪技藝將日本傳統料理文化變成摩登又創新。（圖／記者黃士原攝）

27家餐廳多數都是米其林星級餐廳，少數餐廳雖然沒有摘星，但也各具特色，像是第114名的Akame主打原民直火料理，一位難求，有南台灣最難訂位餐廳之稱；第144名的Coast，是名廚林泉與泰國廚神伊恩·基第差合作開設的餐廳，以當代海岸料理為核心，融合泰菜經典香料組合與風味。

獲得第318名Orchid，去年底迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，他堅守「Omotenashi款待」及「Kaizen持續精進」的哲學精神，透過當代烹飪技藝將日本傳統料理文化變成摩登又創新。而第408名的大腕，則是唯一入選的燒肉餐廳，曾連續4年摘得米其林一星，2022年起則是降為入選餐廳。

Opinionated about Dining是由美國美食家Steve Plotnicki於2013年創建的美食評鑑平台，宗旨是要為「狂熱的美食愛好者發聲，每個人都可以在此分享自己所喜愛的餐飲體驗」。不同於米其林指南或是亞洲50大的評選方式，OAD是集結全球線上線下超過6000位美食家，依據20多萬筆用餐經驗，整合評選出來的國際美食指南，評選範圍包括日本、亞洲、歐洲與北美地區，其中還會細分出經典、傳統與小餐館等不同取向的榜單。

入選2024年OAD亞洲區餐廳排名的台灣餐廳名單與名次：

第25名：Logy
第35名：Raw
第79名：JL Studio
第81名：Mume
第84名：態芮
第113名：晶華軒
第114名：Akame
第144名：Coast
第178名：頤宮
第231名：Baan
第239名：L’Atelier de Joël Robuchon
第243名：山海樓
第254名：鮨二七
第270名：Impromptu by Paul Lee
第288名：牡丹
第297名：隆壽司
第315名：Sho
第318名：Orchid
第356名：Ephernité
第357名：吉兆
第371名：T+T
第380名：Bencotto
第386名：金蓬萊
第403名：野村壽司
第408名：大腕
第409名：請客樓
第421名：雅閣

關鍵字： OAD 亞洲區餐廳排名

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366