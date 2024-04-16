2024年OAD亞洲區餐廳排名出爐！logy奪第25名最佳　RAW第35名

▲RAW餐廳。（圖／赫士盟提供）

記者黃士原／台北報導

國際級餐飲評鑑組織Opinionated about Dining（簡稱OAD）今日公布最新2024年亞洲區餐廳排名，在入選的437家餐廳當中，共有27家來自台灣，其中第25名的logy成績最佳，至於一直是米其林指南遺珠的晶華軒，則是拿到第113名。

這次OAD亞洲區餐廳排名，台灣共有27家餐廳被選入，名列100名之內的有logy（第25名）、RAW（35名）、JL Studio（79名）、MUME（81名）、態芮（84名），其中態芮、JL Studio都是去年晉升米其林三星餐廳。

▲獲得第318名Orchid，去年底迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，透過當代烹飪技藝將日本傳統料理文化變成摩登又創新。（圖／記者黃士原攝）

27家餐廳多數都是米其林星級餐廳，少數餐廳雖然沒有摘星，但也各具特色，像是第114名的Akame主打原民直火料理，一位難求，有南台灣最難訂位餐廳之稱；第144名的Coast，是名廚林泉與泰國廚神伊恩·基第差合作開設的餐廳，以當代海岸料理為核心，融合泰菜經典香料組合與風味。

獲得第318名Orchid，去年底迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，他堅守「Omotenashi款待」及「Kaizen持續精進」的哲學精神，透過當代烹飪技藝將日本傳統料理文化變成摩登又創新。而第408名的大腕，則是唯一入選的燒肉餐廳，曾連續4年摘得米其林一星，2022年起則是降為入選餐廳。

Opinionated about Dining是由美國美食家Steve Plotnicki於2013年創建的美食評鑑平台，宗旨是要為「狂熱的美食愛好者發聲，每個人都可以在此分享自己所喜愛的餐飲體驗」。不同於米其林指南或是亞洲50大的評選方式，OAD是集結全球線上線下超過6000位美食家，依據20多萬筆用餐經驗，整合評選出來的國際美食指南，評選範圍包括日本、亞洲、歐洲與北美地區，其中還會細分出經典、傳統與小餐館等不同取向的榜單。

入選2024年OAD亞洲區餐廳排名的台灣餐廳名單與名次：



第25名：Logy

第35名：Raw

第79名：JL Studio

第81名：Mume

第84名：態芮

第113名：晶華軒

第114名：Akame

第144名：Coast

第178名：頤宮

第231名：Baan

第239名：L’Atelier de Joël Robuchon

第243名：山海樓

第254名：鮨二七

第270名：Impromptu by Paul Lee

第288名：牡丹

第297名：隆壽司

第315名：Sho

第318名：Orchid

第356名：Ephernité

第357名：吉兆

第371名：T+T

第380名：Bencotto

第386名：金蓬萊

第403名：野村壽司

第408名：大腕

第409名：請客樓

第421名：雅閣