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日本人氣漢堡排「肉的長谷川」登台　4／17開幕連3天買1送1

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在日本擁有超高人氣的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，來台首店4月17日開幕，第一站進駐台北市東區SOGO忠孝館。餐廳也同步推出優惠，4月19日前，點日本和牛漢堡排套餐送100%純牛漢堡排套餐，每日限量50組。

來自日本的漢堡排名店肉的長谷川，主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿，套餐依重量不同有3種價位，分別是280元、340元及400元。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲流心漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

肉的長谷川菜單有8款套餐，除了100%純牛肉漢堡排，還有牛豬混合的經典漢堡排、流心漢堡排、日光蛋漢堡排、蒜香奶油雞腿排、漢堡排VS味自慢炸雞、漢堡排VS廣島炸生蠔、紐西蘭熟成牛排，價格250元起至450元。日本和牛漢堡排套餐（699元）則是菜單上沒有的台灣限定款，總量有限，售完為止。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲100%純牛漢堡排還附上日本原裝空運來台的蓄熱石，讓消費者可以自己掌控漢堡排的熱度。（圖／記者黃士原攝）

除了經典漢堡排，店家大為推薦流心漢堡與日光蛋漢堡排。前者是漢堡排包裹起司，肉汁與肉香完美結合，後者則是半熟太陽蛋覆蓋漢堡排。另外，100%純牛漢堡排還附上日本原裝空運來台的蓄熱石，讓消費者可以自己掌控漢堡排的熟度。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲蒜香奶油雞腿排。（圖／記者黃士原攝）

如果想同時享用多種口味，民眾也可以先點用某一套餐，再加購100%純牛肉漢堡排、漢堡排（牛豬混合）、流心漢堡排或蒜香奶油雞腿排，價格80元起至150元。另外，廣島炸生蠔、味自慢炸雞也有單點品項，150元起至180元。

肉的長谷川位於SOGO忠孝館B1美食街，只要有座位就能前往櫃位點餐，沒有座位限定，總經理葉盈吟也表示，希望想吃漢堡排的民眾都能吃得到，不用辛苦搶訂位。另外，價格設定在250元起，也不會讓荷包大傷。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲單點廣島炸生蠔。（圖／記者黃士原攝）

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲單點味自慢炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」菜單，點圖可放大。（圖／記者黃士原攝）

對於未來展店計劃，葉盈吟說，今年預計開10家，2號店確定會進駐誠品南西，接下來還會插旗林口三井OUTLET。葉盈吟也表示，今年的10家分店中，其中1家是西門町的街邊店，目前還在籌備中，其他9家都會開在百貨商場。

慶祝肉的長谷川全台首店開幕，4月17日至4月19日，購買日本和牛漢堡排套餐（原價699元，特價499元），送100%純牛漢堡排套餐300g（400元），每日優惠限量50份。4月20日起為期2個月，日本和牛漢堡排套餐原價699元，特價499元，每日限量50份。

▲日本東京人氣店「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」4月底進駐中和環球。（圖／環球購物中心提供）

另外，日本東京人氣店「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」也要登台，第一家分店預計5月進駐中和環球購物中心。與挽肉と米一樣，該品牌主要販售漢堡排，每日新鮮現做絞肉，由店員現場做成漢堡排，再放在炭火上燒烤。另外，餐廳同樣提供白飯、味噌湯與漬物小菜。

關鍵字： 美食雲 日本人氣漢堡排 肉的長谷川 漢堡排

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