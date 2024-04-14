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台南首家！王品「享鴨」市長官邸店試營運　4／20正式開幕

▲▼王品3中餐元旦開放春節訂位！初一首披客人可抽福袋　大獎烤鴨一年份，莆田辣椒螃蟹，享鴨招牌片皮烤鴨，丰禾聚餐，春節享鴨家庭聚餐。（圖／王品提供）

▲台南首家享鴨昨日起試營運。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

台南人終於等到了！經過幾個月的籌備，王品「享鴨」台南市長官邸店昨日開始試營運，預計4月20日正式開幕。為了表達對美食之都的敬意，主廚設計了3款台南限定菜色，把具有在地特色的米糕、豆干與鳳梨入菜。

台南市政府為活化市有資產，永華市長官邸2014年開始委外經營，原進駐業者「帕莎蒂娜餐廳」合約到期未再續約，重新招商後由王品取得9年經營權，以中餐品牌「享鴨」進駐，這也該品牌在台南的首家門市。經過幾個月籌備，昨日開始試營運，預計4月20日正式開幕。

▲王品「享鴨」台南市長官邸店昨日開始試營運，主廚設計了3款台南限定菜色。（圖／取自享鴨臉書）

▲王品「享鴨」主廚設計了3款台南限定菜色。（圖／取自享鴨臉書）

為了表達對美食之都的敬意，享鴨主廚設計了3組限定菜色，「一口台南鄉愁鴨味米糕」概念源自主廚在外打拼想念的家鄉味，把米糕結合招牌片皮烤鴨；「來官邸呷豆干享創意豆干包」使用所長茶葉蛋滷製一口小豆干，搭配酸菜芝麻流沙湯圓，以類似刈包的創意手法呈現；「炙燒鳳梨烤鴨派對」則是烤鴨搭配炙燒處理過的鳳梨，突顯鳳梨的酸、香、清甜。

▲享鴨必吃的烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天、每隻重約2.6公斤的櫻桃鴨。（圖／取自享鴨臉書）

享鴨必吃的烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天、每隻重約2.6公斤的櫻桃鴨，王品表示，這種體型與脂肪比例最佳，肉質細緻；處理好的鴨隻，先用8種中華香料為基底醃製，接著再透過吊掛風乾24小時，讓表皮緊實，後續淋上麥芽糖為基底的糖水，讓鴨皮呈現琥珀色澤且口感酥鬆。

▲橋村炸雞台南店4/16開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」去年8月登台後，已在大台北地區開出3家分店，今年也持續展店腳步，最新進度是台南店即將於4月16日開幕。

橋村炸雞是到韓國旅遊一定要朝聖的美食，自從1991年開業至今廣受好評，最有名的蜂蜜系列是在酥炸外皮淋上蜂蜜。2023年8月首度登台，進駐板橋車站環球購物中心，接著11月、12月陸續開出台北101店、信義新光A11店。品牌持續展店腳步，南部第一家店「台南店」預計4月16日開幕，地點就在新光三越 台南西門新天地。新竹店目前還在籌備，未有進一步消息傳出。

關鍵字： 王品 享鴨 台南市長官邸店 永華市長官邸 烤鴨

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