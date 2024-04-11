5大樂園「身分證優惠」一次看！與樂園同年出生450元、壽星只要99元

▲即日起至6月30日，只要與六福村一樣在1979年（民國68年）出生的民眾，出示相關證件即可享優惠票價450元。（圖／六福村提供）

記者周姈姈／綜合報導

趕快看看有沒有自己能用的優惠！以下就整理5大樂園推出的「身分證優惠」最新懶人包，其中，只要你與樂園同年出生，即可享優惠票價450元，另外，4月壽星也有福了，最便宜只要花99元就能爽玩整天，趕快揪朋友一起出門玩。

1.六福村

歡慶六福村45周年慶，六福村即日起至6月30日推出「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

即日起至4月30日還有「春暖花開綠遊遊」優惠，平假日皆適用，只要姓名有「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字或姓名有「木」（林、木、樹，部首有木皆可），並在現場購票時出示身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價699元，同行親友最多3位可各享優惠票價799元。

另外，六福村即日起至12月31日也推出「壽星599元」優惠，當月壽星需出示身分證（學、幼童出示健保卡或戶口名簿），即可享優惠票價599元，同行親友最多3位也可享750元。

2.義大遊樂世界

義大遊樂世界即日起至12月31日推出2大壽星優惠，當日壽星可享優惠票價99元、當月壽星599元，壽星本人需出示有效身分證檢驗，同行親友最多4位也可各享599元；提醒壽星優惠不適用3天（含）以上連續假期。

▲當日壽星來玩義大遊樂世界只要99元。（圖／義大遊樂世界提供）

3.劍湖山世界

劍湖山世界即日起至4月30日推出「4月壽星399元」優惠，再加碼送1張蓋婭莊園門票，以國曆生日為主，例如生日為4月6日者，適用優惠期間為即日起至4月30日，提醒壽星本人需出示身分證，無身分證者需同時出示健保卡及戶口名簿。

4.小人國

小人國主題樂園即日起至6月30日推出壽星雙重優惠，當月、當日壽星皆適用，需出示壽星本人證件正本＋生日COUPON，購票就送100元餐飲商品券，且壽星入園後，當日申辦無限暢遊卡可享優惠價599元。

▲小人國生日COUPON。（圖／小人國提供）

5.麗寶樂園渡假區

麗寶樂園渡假區－探索世界即日起至12月31日推出「壽星650元」優惠，壽星本人需出示身分證或有照之健保卡，即可享優惠票價650元，再加贈餐商抵用券100元，同行親友最多2人可各享799元；另外，壽星搭天空之夢摩天輪也可享優惠票價150元，同行親友最多2人可各享250元。