到礁溪無邊際溫泉泳池飯店度假！享早餐吃到飽　免費玩宜蘭傳藝

▲礁溪晶泉丰旅擁有當地最美頂樓無邊際泳池。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪晶泉丰旅持續深化與在地共好的經營理念，即日起至6月28日為止攜手國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，推出「傳藝漫旅。沐春」優惠住房專案，贈送房客門票及藍染、金工或木製等手作體驗課程，以及「LE BORN」純淨肌膚平衡養護好禮，雙人入住雅緻溫泉客房享三燔輕日式早餐，每房每晚6200元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

▲▼礁溪晶泉丰旅每間客房都有私人半露天浴池。（圖／業者提供）

入住「傳藝漫旅。沐春」住房專案房客，可享Happy Hour時段所提供的各式點心以及紅、白酒無限暢飲，並享翌日三燔礁溪與「小小樹食」合作選用特有在地食材豐盛的輕日式自助早餐，也可以優惠價加購「苔球植栽DIY」。

▲入住即送「LE BORN」純淨肌膚平衡養護品牌。（圖／LE BORN肌膚平衡養護提供）

▲▼還能到宜蘭傳藝園區體驗。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

同時，該專案每房皆可獲贈包含海鹽頭皮淨化霜、淨化洗髮露、保濕潤髮乳以及賦活重建精華的「LE BORN旅程體驗組」，入住家庭客房等四人房型則再加碼贈身體系列新品「癒創木絨花沐浴露、蒼松木蘭潔手露」各一瓶。

而館內駐村藝術活動，自4月10日至6月23日推出全新主題「藝旅。心若家」。此次與台灣新銳當代油畫藝術家「易若家」合作，展出珍貴原創及版畫作品，並將於駐村期間舉辦16場研學體驗活動與實地引導，入住房客均可免費報名參加。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店客房。（圖／業者提供）



宜蘭力麗威斯汀度假酒店宣布將從4月15日起推出「2024春夏線上旅展」，住宿券下殺37折、餐飲優惠下殺66折，想撿便宜就要趁現在！

宜蘭力麗威斯汀此次線上旅展推出7大優惠，住宿券主推「豪華/精選客房 一泊二食平日住宿券」下殺37折，線上旅展價8199元，若於台中國際展覽館旅展現場單筆消費滿1萬5000元，另加贈舞日本料理雙人午餐券一張。

而在餐飲優惠方面，業者則推出知味西餐廳雙人晚餐券每張1700元、折扣下殺69折；知味西餐廳假日雙人早午餐券1200元，折扣下殺7.8折；咖啡酒吧雙人下午茶券999元，折扣下殺66折。