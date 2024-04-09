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加利利首創歐洲團「1+1駐團小幫手」　暑假親子同行早鳥折5.9萬

▲▼奧捷親子團造訪維也納的普拉特遊樂園，澳洲親子團必訪的庫倫賓動物園。（圖／加利利旅遊提供）

▲維也納普拉特遊樂園。（圖／加利利旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年規劃好全家一起出國行程了嗎？加利利旅遊即日起在歐洲團推出首創「1+1駐團小幫手」服務，全程隨時協助家長，讓大人、小孩好好充電，除了確保團員安全，更可顧及全團速度，同時推出「三代同行」親子團，最高可享近6萬元早鳥優惠。

此次加利利旅遊首創歐洲親子團搭配2位隨團專業人員，1位領隊+1位駐團小幫手，全程隨時協助家長，除了確保團員安全，更可顧及全團速度，解決親子遊的痛點。

▲▼奧捷親子團造訪維也納的普拉特遊樂園，澳洲親子團必訪的庫倫賓動物園。（圖／加利利旅遊提供）

▲澳洲必訪的庫倫賓動物園。（圖／加利利旅遊提供）

而在今年最受矚目的親子團方面，加利利在數家推出包括義大利14日、德瑞13日、奧捷13日、英國9日等歐洲團；也有加拿大12日、澳洲9日等。凡大人、小孩報名6月28日至8月31日同一團體，只要在期限內付訂金，加上限定信用卡分期0利率，即可享親子優惠，前10位早鳥顧客，6人同行最高優惠5萬9800元。

考量家中成員不想跑太遠，國人最愛去的日本，加利利也規劃5日遊行程，包括東京迪士尼樂園、橫濱八景島水族館；關西的大阪環球影城、凱蒂貓樂園，以及九州的豪斯登堡主題樂園、長崎動物園等。一樣享有6人同行早鳥優惠，最高可折2萬8000元。

▲▼帛琉洛克群島東線浮潛一日遊，帛琉旅遊。（圖／KKday提供）

▲帛琉洛克群島東線浮潛。（圖／KKday提供）

世邦旅遊則持續搶攻海外出遊熱潮，提到海島旅遊，當然要去帛琉走一趟！帛琉觀光局宣布，台灣遊客抵達帛琉將可領取250美元（約新台幣8000元），世邦旅遊也再加碼，凡參加每周一出發的團體6天行程，最高第2人減5000元。

帛琉觀光局針對台灣旅客推出特別獎勵計畫，從4月1日起至6月24日期間，只要搭乘華航每周一航班的遊客，備妥4樣指定文件，即可至帛琉觀光局領取250美元。

▲▼水母湖。（圖／世邦旅遊提供）

▲水母湖是帛琉經典景點。（圖／世邦旅遊提供）

世邦旅遊則表示，配合此計畫再加碼，在4、5月份購買帛琉每周一出發的6天團體行程享有指定折扣優惠，參加4月出發日為8、15、22、29日的旅客，可享第2人減5000元，參加5月出發日為13、20、27日的團體行程旅客，享第2人減3000元。

世邦旅遊海島線控協理呂佳穗表示，目前台灣直飛帛琉由華航獨家執飛，4月1日起增為每周一、三、六共3班，7月18日起再增至每周4班，世邦旅遊配合航班規劃帛琉行程，除了有自由行機+酒的產品之外，所有團體行程至少都會安排2天出海日，也可自費搭乘輕航機，俯瞰帛琉美麗全景。

關鍵字： 加利利旅遊 歐洲旅遊 澳洲旅遊 非洲@大洋洲 優惠快訊

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