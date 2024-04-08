日月潭最美螢火蟲季來了！「7大賞螢點」曝光　還能在湖畔野餐

▲「2024日月潭星光螢火季」活動自4月起登場，一路美到5月，快安排時間來欣賞這些亮晶晶的小精靈。（圖／交通部觀光署日月潭國家風景區管理處提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

每逢春、夏季節轉換期間，就是欣賞螢火蟲的最美時刻！「日月潭最美螢火蟲季」自4月起夢幻登場，今年有桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、雙龍共7大賞螢點，除了推出夜間賞螢行程之外，白天也有非常豐富的體驗遊程，像是有騎自行車、湖畔野餐、農場採果等，讓旅客從早玩到晚。

「2024日月潭星光螢火季」於4、5月開跑，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（以下簡稱日管處）就攜手在地多個協會，推出一系列結合在地特色體驗的賞螢套裝活動，而活動除了有夜間賞螢行程之外，白天還可在桃米生態村參加魚蝦生態探索、樹葡萄採果、果醬或粿DIY等，騎乘自行車遊覽東光地區的木屐囒山村田園景觀，品嚐大林地區的全雞套餐。

或是也能到水社地區來一趟自行車漫遊，體驗立槳活動與潭邊野餐；亦可選擇到頭社參加農村生態導覽、享用特色晚餐，丹大與潭南地區也針對賞螢活動推出原民文化體驗、原味饗宴、歌舞表演、農產市集等活動。

▲「2024日月潭星光螢火季」推出一系列結合在地特色體驗的賞螢套裝活動，除了有夜間賞螢導覽之外，白天還能參與豐富的特色活動。



為了守護珍貴的螢火蟲資源，不過度干擾生態及維護旅遊安全，建議民眾避免自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，並遵守賞螢「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，也請賞螢民眾自備紅色玻璃紙加以包覆，並確實遵守導覽解說人員的引導，共同兼顧生態保育、觀光遊憩及旅遊安全。

▲「2024日月潭星光螢火季」今年共有7場賞螢活動。

