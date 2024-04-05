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廣島美拍景點攻略！絕美漂浮藝廊、花海驛站　飯店無邊際浴池看海

▲▼廣島下瀨美術館。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲廣島有許多美拍景點可不能錯過。上圖為下瀨美術館。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本玩不想人擠人，那就往二線城市走吧！廣島擁有融合山海景致、藝術、文化等豐富特色，想要拍美照、欣賞大自然、接觸在地人文都應有盡有，以下就整理廣島必訪景點，包括網美系美術館「下瀨美術館」、還有結合花卉與藝術的「花之驛站世羅」等等，都不能錯過。

▲▼廣島下瀨美術館。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲▼下瀨美術館能將瀨戶內海盡收眼底。

▲▼廣島下瀨美術館。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

■下瀨美術館
近年在社群掀起話題的「下瀨美術館」，於2023年3月開幕。美術館由日本建築大師坂茂操刀設計，外觀及內部構造都極具特色，比鄰廣島灣、面對宮島的絕佳位置，可將瀨戶內海美景盡收眼底。

下瀨美術館是以美術館為中心，結合法式餐廳、獨棟別墅群以及香草花園的夢幻空間，館內最大亮點絕對是象徵瀨戶內海上諸多小島的八座彩色漂浮藝廊，黃色、綠色等色彩鮮明的多巴胺色系，讓人看得心情開朗、充滿活力；主體建築外觀以鏡面玻璃打造，讓美術館完美融入山海景致之中，透過鏡面反射，可拍出各種不同風貌，就像走進萬花筒一般。

▲▼廣島觀光列車etSETOra。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲▼廣島觀光列車etSETOra。

▲▼廣島觀光列車etSETOra。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

■ 廣島觀光列車「etSETOra」
行駛於廣島與尾道之間的觀光列車「etSETOra」，是暢遊海岸線的好選擇。列車外觀以瀨戶內海的「藍」與海浪的「白」為主色調，整體設計沉穩高雅，非常好拍，列車每周五、六、日、一及日本國定假日運行，只要在搭乘前4天預訂，還可品嘗到廣島縣內多家知名的甜點店的限定版甜點餐盒，此外，車廂內還設有酒吧，可品嚐到做為酒鄉的廣島美酒及下酒菜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼廣島世羅町。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲花之驛站世羅擁有許多花田藝術。

■花之驛站世羅
女孩們想拍出唯美花海大景，那就不能錯過廣島的「花之驛站世羅」，從4月6日至5月26日將舉辦《春之花祭》，運用25種花卉，在佔地7公頃大的山丘上，打造出多種主題的花田藝術。

今年以旅美日籍職棒球星大谷翔平做為主視覺，使用粉蝶花、百合花、桃色蒲公英及三色堇等花卉，編織成繽紛畫布，園區內還有鋼琴、盪鞦韆等裝置物，不需高超技術，也能輕鬆拍出充滿意境的IG網美照。

▲▼廣島宮濱大酒店。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲宮濱大酒店有無邊際浴池。

■ 宮濱大酒店
位於日本三大景之一宮島對岸的「宮濱大酒店」，因擁有海天一色的絕景露天溫泉，吸引不少國內外的旅客入住及純泡湯。採用無邊際設計的浴池，讓人有泡在瀨戶內海中的感覺，遙望對岸的宮島，浸泡在有美人湯之稱的宮濱溫泉中，洗去旅程中的疲憊，還能兼顧護膚與美容療效，一舉多得。

▲▼廣島大島神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲廣島大島神社有新建成的67座紅色鳥居。

■三原市神社
廣島縣的交通要塞「三原市」，不僅有廣島的空中玄關廣島機場，也是瀨戶內跳島之旅重要的港口之一，這個可愛的海港城市裡，也有不少隱藏版的美照景點，可盡情拍照不被打擾。

例如「大島神社」，於2020年11月新建成的67座紅色鳥居，座落於住宅區中，順著坡道向上綿延，是一覽三原市美麗街景的絕佳景點。每年2月舉行女兒節時，鳥居下會擺放著各式女兒節人偶，就像是迎接著參拜信眾的到來。聽說從新幹線上也看得到鳥居，下次經過時不妨留意一下。

▲▼廣島須波稲荷神社。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲須波稲荷神社也有小巧的海上神社。

此外，「須波稻荷神社」則有小巧版的海上島居，海岸沿線的道路旁，退潮時可站上基座與鳥居來個近距離接觸，滿潮時可來張以群島之美為背景的意境照。這裡也同時是知名的日出景點，清晨的海霧圍繞著朱色鳥居，太陽從鳥居正中間緩緩升起，天空漸漸染成金黃色，恍若置身仙境般，是不少攝影愛好者的攝影聖地。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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