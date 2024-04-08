【金獎遊程】從世界最美窗戶　飽覽洛磯山迷人風光

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲露易絲湖城堡飯店坐擁湖畔美景，湖水美如藍寶石。（圖／鳳凰旅遊）

每年5-10月加拿大洛磯山脈氣候宜人，是最佳的旅遊季節，班夫國家公園、傑士伯國家公園和冰原大道等世界知名景點，都很適合進行戶外旅行，感受洛磯山脈大山大水的迷人景致，以及踏上哥倫比亞萬年冰河，或天空步道俯瞰壯觀冰河奇景；尤其在有「天下第一窗」美譽的露易絲湖城堡旅館，坐擁露易絲湖畔，近距離細細感受國家級美景，絕對是一大享受，同時還有城堡主廚的晚宴美食相伴，每個人都可成為風景畫裡的主角。

▲露易絲湖城堡飯店擁有「天下第一窗」美景美譽。（圖／鳳凰旅遊）

坐落在班夫國家公園的露易絲湖是座冰河湖，三面環山、碧綠如翡翠的湖水，被視為班夫的翡翠珠寶，是不容錯過的打卡景點。想要飽覽這絕色美景，下榻在巴洛克百年建築的「露易絲湖城堡飯店」絕對是最佳選擇，在這裡可以透過散步、靜坐等方式，飽覽洛磯山清晨、黃昏與夜晚最夢幻的景色！因此，建議大家可以選擇在此住宿兩晚的行程，才能好好充分感受這間全球旅人夢想飯店的精彩，有些旅行團僅安排住一晚，但往往抵達飯店時已是傍晚，隔日一大早就要離開，相當可惜。

▲加拿大紙幣上的風景――夢蓮湖。（圖／鳳凰旅遊）

在洛磯山脈有許多國家公園，其中，歷史最悠久的班夫國家公園（Banff National Park）也是全球最受歡迎的公園之一。這裡有壯麗的群巒疊翠和夢蓮湖（Moraine Lake）、露易絲湖（Lake Louise）、佩托湖（Peyto Lake）等三大絕美湖景，以及經典電影「大江東去」的著名場景弓河瀑布……班夫國家公園的迷人景色，正等你慢慢遊賞。

▲硫磺山纜車有全透明的車廂，洛磯山脈的美景一覽無遺。（圖／鳳凰旅遊）

位在班夫國家公園的硫磺山（Sulphur Mountain）山頂，是眺望整個洛磯山脈的最佳景點，搭乘硫磺山景觀纜車（Banff Sulphur Mountain Gondola）登上海拔2281公尺的山頂觀景台，不僅能360度零死角環視連綿群峰的壯麗景色，還能呼吸到清新無染的空氣喔。

▲走在全透明冰川天空步道上，景視野太無敵！（圖／鳳凰旅遊）

離開班夫公園，在前往傑士伯國家公園時，會經過著名的冰原大道，這條被媒體評為世界上景色最美的高山公路，沿途高山、湖泊、瀑布、冰河奇景都能盡入眼簾，就從這裡開始一場冰原歷險吧！在傑士伯國家公園的哥倫比亞冰原景色壯觀，搭乘巨輪雪車登上氣勢壯闊的阿塔巴斯卡冰河之上，冰原的雄偉與壯麗完全體驗；而走在懸空於峭壁外的全透明天空步道，腳底下能俯瞰深邃的河谷地貌，風景雖美，卻也很挑戰勇氣，非常刺激！

▲優鶴國家公園面積雖小，卻有險峻美麗的景觀。（圖／鳳凰旅遊）

在洛磯山脈眾多國家公園裡，優鶴國家公園的面積最小，但是卻有著壯觀、瑰麗和險峻的景觀，經踢馬河終年不斷沖刷所形成的天然石橋在此已經佇立千年；那水面色彩如綠玉般的翡翠湖，迷人景致更是讓人目不暇給，在翡翠湖畔有許多的步道，推薦你可在這裡選擇一條適合路線，慢慢散策，美麗的湖光山色在旁，會讓人感到舒心自在。

▲萬紫千紅的布查花園，是全世界最美麗的花園之一！（圖／鳳凰旅遊）

來到花園城巿維多利亞，布查花園是一定要去造訪的地點，尤其是喜歡拍美照的網美，更是不能錯過。花園裡有各式主題花園、噴泉和雕塑，隨處都呈現著花團錦簇的夢幻景色。

洛磯山脈壯觀氣闊的大山大水，和經過萬年淬鍊的冰原奇景魅力難擋，夢幻景致一生必訪，還有加拿大冰酒的故鄉歐墾娜根山谷等，現在就好好計畫一下行程，利用氣候溫和時節前往洛磯山脈，最能體驗豐富多彩的加西。此外，提醒大家選擇符合加拿大旅遊政策「不合車、不併團」的旅行團，為自己的旅遊品質把關！

★推薦行程

【國際金旅獎】加拿大洛磯山露易斯湖（2晚） 慢遊10 天https://reurl.cc/nr833n

★特色亮點

●早鳥預購》限時第二人優惠3000元

●保證入住【露易湖城堡旅館 連續住宿2晚】

飯店內享用豐盛早餐，並精心安排享用「露易絲湖主廚晚餐」

●遊覽洛磯山脈四大國家公園：班夫、優鶴、冰河、灰熊

●哥倫比亞大冰原【冰原雪車 + 冰川天空步道】

●班夫國家公園安排【硫磺山纜車】登上山頂。感受洛磯山脈磅礡氣勢

●酒鄉歐墾娜根湖區，參觀金字塔夏丘酒莊， 品嚐加拿大冰酒

●溫哥華、維多利亞花園城市、布查花園

●搭乘一段國內線班機，飛進洛磯山門戶卡加力，減少長途拉車辛勞

●美食安排：露易絲湖城堡內晚餐、翡翠湖畔西餐、酒莊鮭魚餐、溫哥華麒麟海

鮮餐廳

●堅持加拿大旅遊政策：不與當地旅行團合車、不與其他旅行團併團

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