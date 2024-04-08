站在歐洲北角　欣賞地表最強「日不落」的奇幻

文／七逗旅遊網、圖／鳳凰旅遊

位於北極圈裡的芬蘭北角，是欣賞日不落奇景的最佳理想地，而且是每年只有在5月中旬至七月底才有的季節限定體驗，想要目睹大自然恩賜的美麗奇景，得好好把握這短短數月時間。挪威壯麗的峽灣風光總是令人讚嘆，尤其每年僅在5月到10月才開放的精靈公路，10多處環繞於瀑布山澗的髮夾彎，是世界級驚險的景觀公路。而冰島略帶神秘的自然景致，走一遍由辛格維利爾國家公園（Thingvallir National Park）、黃金瀑布（Gullfoss）和蓋希爾溫泉地熱（Geysir）三個絕美勝地所組成的金環之旅，將可盡攬冰島的絕色風光。

北歐幅員廣大，想要一次遊走「北歐五國」，建議搭配多段內陸班機，輕鬆省時，不用長途拉車疲累壞了旅遊興致。同時，透過高山火車、冰河環保小電車以及遊船等各式交通工具，深入大城小鎮，感受北歐五國的自然風光與人文氣息。

▲在世界的盡頭北角日不落打卡，還可獲得一張北角證書。（圖／鳳凰旅遊）

瑞典斯德哥爾摩是個人文薈萃的美麗城市，市政廳是二十世紀歐洲最美的建築，每年學術界的桂冠諾貝爾獎晚宴舞會就在這裡舉行；皇家公園曾是中世紀皇宮的御用花園，兩旁的露天咖啡座是享受北國陽光的最佳地點；走一趟奧斯特瑪夏倫傳統市場，可以深入了解瑞典人的傳統飲食，而且還會遇上難得一見的新鮮麋鹿肉及馴鹿肉唷。

▲斯德哥爾摩擁有多種風情面貌，是個精彩城市值得細細品味。（圖／鳳凰旅遊）

到芬蘭北角觀賞「夏季午夜太陽」是歐洲人公認一生必定得去一次的夢想。每逢夏季時節，尤其是在夏至前後約一個月期間，就有許多旅遊玩家群聚在北角，等待那西落豔陽，如蜻蜓點水般在與地平線接觸後，再次東升的奇趣景象。在北角的交通門戶宏寧斯瓦，還可體驗北海「遊獵帝王蟹」，由當地漁民帶領野生獵捕，回到岸上立即烹調，豪邁享用新鮮帝王蟹的美味！

▲獵遊北海帝王蟹之旅，享用上青的帝王蟹！（圖／鳳凰旅遊）

挪威精靈之路（Trollstigen）與老鷹之路（Ørnesvingen）是全世界最曲折蜿蜒、最危險的道路之一。這條峽灣山區景觀公路，修築在陡峭的峽谷間，沿途約有11個陡峭連續彎道，可以俯瞰峻峭山壁與蔚藍深邃峽灣交織的壯闊秀麗景色，卻也驚險連連，是歐洲機車騎士的挑戰征途目標。

▲據說在群巒圍繞的精靈之路會有傳說故事裡的山妖在夜間出現喔！（圖／鳳凰旅遊）

挪威遍布冰河時期遺留下的峽灣地形，其中蓋倫格峽灣（Geianger Fjord）和松內峽灣（Sogne Fjord）因共同入選世界自然遺產而聲名大噪。蓋倫格峽灣是旅人的必訪景點之一，可以搭乘遊輪一覽冰河峽灣兩岸巍峨壯闊景色，或從老鷹之路的觀景台俯瞰蓋倫格峽灣與蓋倫格小鎮優美風景。

▲蓋倫格峽灣因具「險、峻、奇」景觀特色而有「挪威峽灣之王」稱號。（圖／鳳凰旅遊）

冰島有獨特的火山地形，也有歐洲最大的冰原，著名的金環風景線之旅，沿途景色秀麗，可以眺望火山口湖的壯麗景致，欣賞讓人歎為觀止的河流飛瀑，以及瀏覽天然地熱奇景，冰島的三大自然地貌奇景盡收眼底。

▲金環之旅的蓋席爾間歇噴泉區除了蒸氣噴泉奇景，還可體驗雪上摩托車馳騁於冰川之上的快感。（圖／鳳凰旅遊）

此外，每年秋分過後，極光就會在無光害地點出現，也進入了追極光的季節。推薦你入住時下最流行的芬蘭極光玻璃屋，這個最不受外間騷擾的琉璃世界，只需要舒服地躺在床上，就能等待極光的到來與幸福相遇。

▲極光玻璃屋有如大水珠伏在地上，躺在床上就能舒服的賞極光。（圖／鳳凰旅遊）

北歐五國擁有太多是難得一見的奇景，旅行社皆有規劃單國及多國的行程可選擇，除了北角日不落、驚險公路、更有夢幻極光，任何季節都有獨特魅力等待你去發掘。

★推薦行程

日不落～北歐五國、遊獵帝王蟹、冰河峽灣火車、精靈之路17天

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幸福極光～北歐破冰船帝王蟹10天（兩晚極光屋） https://reurl.cc/OGKllg

入住一生必住「極光玻璃屋2晚」，早鳥優惠：每人最高減1萬元

★日不落行程特色亮點

．涵蓋北歐五國：瑞典、芬蘭、挪威、冰島、丹麥

．安排斯德哥爾摩進、哥本哈根出，搭配四段內陸航班，又順又省時

．特別安排二晚住宿峽灣度假飯店（面峽灣房）

．海上豪華遊輪之旅：安排二人一室的面海外艙，體驗北歐白夜奇景

．親臨觀賞「北角日不落奇景」

．峽灣遊船：遊覽最美的峽灣之王－松內峽灣及蓋倫格峽灣

．安排最受歡迎的「挪威縮影高山火車之旅」

．安排搭乘「冰河小電車」悠遊於歐洲最大冰河－約斯特達冰河

．挪威最經典的精靈之路與老鷹之路

．人生雕刻公園、聖誕老人村、極地船博物館

．西貝流士公園、人生雕刻公園、多特寧皇宮、諾貝爾獎晚宴市政廳

．冰上摩托車、水陸兩棲車 遊覽冰河湖

．芬蘭圓木長船 欣賞北極圈生態

．五大精選特色美味：挪威米其林推薦、冰島HARPA音樂殿堂晚宴、

丹麥米其林主廚推薦、冰島特色料理、北海帝王蟹

．獵遊北海帝王蟹之旅，野生獵捕隨即料理，豪邁大啖新鮮帝王蟹

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