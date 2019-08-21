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粉絲要把握剩下10天！期間限定的柯南主題咖啡廳8/31結束營業

ETtoday餓勢力

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲柯南主題咖啡廳。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「真相永遠只有一個！」台灣第一家期間限定的名偵探柯南咖啡廳Detective Conan Café-Taiwan即將在8月31日結束營業，身為柯南迷但還沒朝聖或還想購買周邊商品的朋友，可要把握最後這10天。

Detective Conan Café - Taiwan –的最大特色就是可以在充滿名偵探柯南氛圍情境中用餐，店內設置一系列主題佈置：角色造型立牌、怪盜基德主題場景、café專屬拍照專區等，絕對會讓粉絲尖叫連連、拍照拍不停。而這次準備的周邊商品大約120多種，其中在台灣首賣限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品就有60多種。


▲柯南旅行箱造型蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

餐飲方面，將名偵探柯南元素及人氣角色融入大量餐點，做出口感層次豐富的主題餐點、造型甜點，以及消暑沁涼飲品，像是用柯南萬年小學生當造型的杯子蛋糕、怪盜基德旅行箱造型蛋糕，而讓工藤新一變小的APTX4869毒藥膠囊，也被餐廳做成紅色膠囊造型咖哩飯，更是鐵粉必點餐點。


▲最新電影「紺青之拳」日版周邊商品。（圖／記者黃士原攝）

Detective Conan Café - Taiwan –
地點：台北市松高路12號2樓(新光三越台北信義新天地A8館2樓)

關鍵字： 美食情報.柯南主題咖啡廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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