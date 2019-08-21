11月逃離北半球日常　來南美洲的春天郊遊

圖、文／七逗旅遊網提供

南美洲位在南半球，季節與北半球相反，11月時，當北半球漸漸進入冬天，正好是南美洲的春季，相當適合旅遊。尤其難得飛一趟南美洲，不妨多安排一些假期，好好體驗當地魅力。



▲從登山纜車視角欣賞智利海港城市─瓦爾帕萊索（圖／shutterstock.com）

智利首都西北邊的度假天堂─瓦爾帕萊索是座悠閒的海港城市，當地融合了西班牙、英國、德國3國風格的古老建築，鮮豔的色彩相當吸睛。除了可在陸上散步欣賞這些景色外，還能選擇搭登山纜車快速上山、下山，以遼闊的視角俯瞰這座城市精緻的細節。



▲搭纜車前往麵包山，一側就是里約的海灘美景。（圖／shutterstock.com）

在巴西的第二大城里約熱內盧，有座像是麵包一樣形狀奇特的山，這座「麵包山」是里約熱內盧的地標，搭乘兩段式的空中纜車可以快速上山。纜車行進時，一邊就是麵包山頭，另一邊則是里約的海灘美景，途中可盡情享受由山與海交織而成的視覺饗宴。



▲巴雷斯塔斯島漫天的飛鳥（圖／shutterstock.com）

「鳥島」巴雷斯塔斯島是祕魯沿岸最大的野生保護區，不僅是候鳥、鵜鶘、海鵝、鸕鶿、燕鷗…等鳥類的樂園，也是鳥類愛好者的攝影天堂。而與這些鳥兒們住在一起的，還有海獅與海狗，豐富的生態讓人大開眼界。

祕魯讓人感到不可思議的，還有天空之城「馬丘比丘」、巨大的同心圓梯田、如白色棋盤般數量超過3千個的鹽田、沙漠區、綠洲區上簡單神秘的巨大圖形，想完整觀賞這片從遠古就留下來的景色，只能從空中俯瞰。豪福旅行社特別安排搭乘小飛機，帶您一窺神秘納斯卡線最完整的模樣。



▲從空中俯瞰神秘的納斯卡線（圖／shutterstock.com）

豪福旅行社限定行程特別安排當地美食，從巴塔哥尼亞高原知名的農場烤肉餐、秘魯傳統歌舞風味餐、阿根廷著名的牛排餐、伊瓜蘇瀑布景觀餐風味自助料理、智利海鮮餐、巴西窯烤餐…，用味蕾體驗南美洲的日常。旅途中也能欣賞各國民俗秀，包含祕魯的傳統音樂舞蹈、意亂情迷的阿根廷探戈、熱情洋溢的巴西森巴舞。

推薦行程：

＊11/16限定出發

▲ 智利、阿根廷、巴西、秘魯暨百內、冰河、火地島國家公園二十三日遊



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