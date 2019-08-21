開玩啦！台中600坪室內主題樂園新開幕　還有5星級家長休息區

文／Sharelife分享生活

圖／FB:樂米樂園

台中遛小孩新地點！600坪親子主題館進駐台中站前秀泰，讓小孩玩到不想回家。

去年於新北市開幕的「Love Me樂米樂園」，今年進軍台中，選擇在台中站前秀泰打造600坪的北歐親子主題館，預計於8月中試營運。



全館遊樂區域分為動態的「活力動公園」遊戲區和靜態的「夢幻城市」遊戲；此外，還有5星飯店規格的家長休憩空間，全場超過200個家長休息座位，每個座位皆有提供插座充電以及全區免費WIFI，讓爸媽可以在此好好放空。

「活力動公園」占地220坪，包含超大型主題淘氣堡及奢侈百萬海洋球池，在這裡可以玩到原木打造綿延120尺滑梯平台、50坪極限蹦床、當起蜘蛛人對抗地心引力、闖關遊戲、AR影音互動等設施，提供小朋友安全衛生的體適能活動空間。

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靜態遊樂區「夢幻城市」則是以角色扮演為主打，可以化身為考古學家在「霸王龍探險考古沙池」中探索，又或是變成工程技師在「工程屋」裡的大型火車站體驗敲打釘子的樂趣，以及女孩們最愛的「貴婦廚房、豪華切切樂BUFFET超市」，提供各式各樣的鍋碗瓢盆、食材，透過切切樂仿真食材的過家家木製玩具，讓小朋友沉浸在角色扮演的樂趣中。

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台中樂米樂園北歐館

地址：台中市東區南京路66號2F (秀泰生活台中站前店2館)

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）