蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是..

點評：這種乍看不起眼的小店常常都很好吃><

文、圖／姐妹淘部落客

阿信牛排跟天團五月天一點關係都沒有，但在三重一樣擁有高人氣。

眼看失去功能的招牌，卻完全無法奪走他的光彩。

阿信牛排環境

極為簡樸的店面，座位區分為左右兩邊，左邊甚至留有原本店面的菜單。但完全不影響來客，因為來的時候店內經常滿座，連外頭也總是有等待外帶的人們。

眼看一直來往的客人，讓我想到「料理類遊戲」在結束新手等級後的手忙腳亂。但他們似乎早已有彼此的默契與步調，練就一種可以過關的出餐速度。

唯一比較困惑的是，由於座位區有兩間店，所以經常看到店員在兩邊找號碼牌。我跟自己人開玩笑說「如果我是店員，那麼我會想記錄直覺準度，看會不會直接猜對客人是坐在哪一邊（笑）。」

這裡用餐流程是自行找座位，並在櫃台點餐拿號碼牌。

自助式取用餐具、無限暢飲的濃湯與飲料。

此外座位區都有擺放醬料。

推薦玉米濃湯

免費暢飲的玉米濃湯，不因免費而便宜行事，每一口稀里呼嚕都能感受到蛋花像是小魚在嘴裡悠遊，不馬虎的週邊延伸到冰紅茶，那紅茶可以說是黃金比例，是我難得很願意續杯的恰到好處。這是傳統紅茶也就是「咖啡紅茶（決明子＋紅茶）」，除了甜度剛好，重點是不會有「水」味！

咬開的玉米粒，像水中的泡泡破掉，爆開甜味與火腿的鹹香，為玉米湯增添了層次。

奶油餐包

一份排餐會有兩個奶油餐包，他們歪七扭八的上桌，貌似才從塑膠袋裡出來，還來不及伸展筋骨，就被稍微加熱就出來見客。

因為他們還來不及整裝，所以麵包體受擠壓而變得有點扎實，不過微熱後的奶油平衡了口感。

推薦牛排＄130

阿信牛排的基本牛排非常平價，但口味卻完全不折價，也難怪人氣高。或許是醃料的方式，這牛排口感是曬過的棉花棉被很柔軟舒適。但味道倒是有點像是牛肉乾濃縮的香氣，吃得出牛油香，但吃不到過多的油脂。

而蘑菇醬霸氣地加入了絞肉，而勾芡不會太稠，不用擔心吃到大塊無味的太白粉。至於鐵板麵，我通常不太期待，但這裡算是中間品質。這像是細的烏龍麵退冰後直接用鐵板加熱，咬下去帶有一點點黏牙、一點點 Q 度。

推薦雞腿排＄130

一句話形容吃雞腿排的感覺：「眼睛睜大的幸福感。」

你怕吃雞皮嗎？阿信牛排的「煎功」，似乎完全表現在雞腿排上面。雞皮油脂因熱鐵板而逼出，但殘餘在雞腿上的油脂，像是焦糖快煮乾的焦糖化，所帶有的一點脆硬，讓柔軟的雞皮變得微脆而不油。雞腿排本身的肉質說也不能說是軟，畢竟若是肉雞那種「肌無力」的粉質口感會很可怕。一口咬下連同焦化的雞皮，表皮一點酥卻不柴、肉質嫩卻不軟。雞油煎出的焦香味，再沾上蘑菇醬汁後，讓我很想說：「老闆，來碗白飯！」

阿信牛排的環境很簡單，不屬於久坐的類型，所以雖然人多，但也不會等太久。位置離河堤也很近，吃得飽撐的話，可以散步到堤防外走走喔！

阿信牛排-後記

阿信牛排的環境很簡單，不屬於久坐的類型，所以雖然人多，但也不會等太久。位置離河堤也很近，吃得飽撐的話，可以散步到堤防外走走喔！

台北阿信牛排

地址：新北市三重區龍門路170號

營業：17:00-23:15(週一公休)

電話：02-8976-2431

姐妹淘部落客

蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是一餐一家店，遍訪台灣美食與飯店，地毯式的搜索，提供最新、最廣的台灣美食，想吃美食，就看姐妹淘。

部落格、粉絲團、IG