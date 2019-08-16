鬼月別亂犯！入住飯店「11個恐怖禁忌」...聖經翻開＝出大事



▲鬼月入住飯店最好不要鐵齒，記得心存善念、遵守規矩。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者周姈姈／綜合報導

俗話說「不做虧心事，半夜不怕鬼敲門」，不過現在正值農曆七月，出外住宿最好還是要遵守規矩。對此，《ETtoday旅遊雲》就整理出11個鬼月入住飯店的禁忌，其中最可怕的是，如果你發現抽屜內的聖經翻開，最好趕快換房間，因為有人說「聖經翻開是鎮鬼招數」，這也就代表，你住進的可能是一個曾經出事過的房間！

鬼月入住飯店的11個禁忌：

1.進房前要敲3下（門鈴按3聲）

相信很多人從小到大就會被灌輸「進飯店房間前要敲門3下」的觀念，若是門口有門鈴也可以按3聲，這樣才能先跟裡頭的好兄弟打招呼；另外，開門時也要記得側身讓裡面的好兄弟先出來，這是一種尊重。

2.進房後開燈、開電視和沖馬桶

進房後將電燈和電視打開，這樣就能讓好兄弟知道「有人要入住」，沖馬桶則是能將不乾淨的晦氣沖走。

3.別亂掛上衣服或褲子

不管是牆上的掛勾或是櫃子裡，盡量能別晾衣服就不要，特別是白色和淺色的衣服，這很容易讓人半夜醒來看到嚇一跳，所以最好的方式就是把衣服平放，衣櫃也要關好。另外，衣櫃可以說是好兄弟的藏身之處，因此衣服別放衣櫃也比較不會打擾到祂們。



▲衣櫃除了要關好之外，最好不要亂放衣服，否則可能會打擾到好兄弟。（圖／ETtoday資料照）



4.鞋子不要放太整齊

有人說如果鞋子放太整齊，好兄弟就能直接穿上，還有一種說法是鞋子放整齊就能讓好兄弟知道有多少人入住房內，所以最好將鞋子用亂或是一正一反。



▲鞋子最好放亂亂的，否則好兄弟就能算出到底有幾個人入住。（示意圖／記者劉昌松攝）



5.不要住在走廊的最後一間房間（邊間）

飯店人員通常都會從電梯附近的房間開始分配，以便打掃人員整理，因此就有人說走廊盡頭的「人氣」會比較少，謠傳這樣的房間會很容易聚集陰氣；如果真的很衰住到這種房間，可以多多觀察內部環境，心存善念，別亂說話。

6.抽屜的聖經是翻開的

一般來說，台灣的旅館很少會放置聖經，通常都是酒店或大飯店才會提供。不過如果你發現房間抽屜中的聖經已經被翻開，最好趕快換房間，因為有傳言指出「翻開聖經是鎮鬼招數」，這很有可能是一間有問題的房間。



▲抽屜內的聖經翻開很有可能是為了鎮壓鬼魂 。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）



7.不要半夜自拍或剪指甲

入住飯店時最好不要在深夜、電梯或是房間自拍，否則好兄弟可能會出現在照片中。另外，也不要半夜在房間中剪指甲。

8.房間內的床要用亂

如果入住時房內有2張床，但實際上只會用到1床，那一定要記得把另一張床也用亂，否則好兄弟可能會以為「那張床沒人用」，就會躺在那陪你一同入眠。



▲房內沒有使用到的那張床要弄亂一點，不然好兄弟會以為那張床祂可以睡。



9.注意怪味道

進房內若是一直聞到奇怪的味道、渾身不自在，或是電燈忽亮忽暗，最好趕快要求換房，因為這些問題很有可能是好兄弟給你的提示。

10.浴缸別留水

據說水面就像一面鏡子，很容易成為好兄弟穿越空間的地方。

11.室內別開傘

小時候大人總會一直說「室內別亂開傘」，那是因為室內開傘這個行為很容易會聚集陰氣。