300元有找！睡到飽再出門還能省錢　各大水樂園星光票優惠攻略

▲麗寶樂園推出雙人午後票優惠。（圖／麗寶樂園提供）



記者陳涵茵／綜合報導

暑假就想耍廢睡到自然醒，睡飽飽出門玩還可以躲避太陽，各大樂園紛紛延長營業時間祭出星光票優惠，麗寶樂園夏日推出新一波推出的午後套票優惠，雙人午後入場只要799元，相當於每人400有找，劍湖山也推出299元的星光票優惠，活動都僅到8月底。

位於台中后里的麗寶樂園渡假區的馬拉灣與探索世界，暑假期間天天營業至晚上八點，是全台灣暑假期間營業至最晚的水陸雙樂園，除了水陸雙園自由選，下午兩點即可入場，暢遊最多六小時的馬拉灣或探索世界遊樂園，還可跟上園內遊行、夜間秀與周末煙火等，活動只到8月31日止。

▲劍湖山樂園星光票299元。（圖／劍湖山提供）



此外，劍湖山也祭出秋冬補助提前優惠，即日起至8月31底水陸暢玩最低299元起，加碼送園內消費抵用劵，另外，若遊客下午2點後入園，星光票只要299元，每週六日還有泡泡趴可瘋玩，暑假到9月期間，每周六、日遊樂設施運轉時間延長至晚間7點。

六福村水樂園到9月15日前，目前全面票價都是399元優惠，午後入場可享299元優惠，另外提醒遊客園區將在9／6、9／7、9／8三日封園贊助特別活動，僅販售限定活動門票，不販售常態遊園門票，遊客別白跑一趟。