隱身新竹山林絕美秘境　「空中玻璃屋城堡」讓你邊喝咖啡賞雲海

▲六號花園。（圖／木酢達人娃娃生活旅誌提供）

記者蔡玟君／綜合報導

別再說新竹是景點沙漠了！位於新竹尖石鄉的拉號部落內的「六號花園」，宛如隱身山中的空中玻璃城堡，旅客可以在這裡一邊喝咖啡，邊欣賞眼前層層山巒與雲海景觀，由於位在海拔800公尺處，讓人彷彿走進宮崎駿電影畫作中一般。

▲六號花園大面積玻璃窗。（圖／木酢達人娃娃生活旅誌提供）

▲也有戶外座位區。（圖／木酢達人娃娃生活旅誌提供）

「六號花園」位於新竹縣尖石鄉新樂村的拉號部落內，拉號（RAHAW）是當地原住民對於此山的稱呼，在一個偶然的機會中，六號花園主人發現這片藏身於森林中的神秘淨土，為了感謝上帝以及祖先的賜與，因此取諧音名為「六號花園」。

▲每一個角落都很夢幻。（圖／網友chanserenaaa，marukol提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲眼前就是大片山景。（圖／網友enid5411提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

六號花園利用大面積玻璃窗與紅磚設計，矗立在鬱鬱蒼蒼的樹林間，宛如位於雲端之上的玻璃城堡，從入口到進入六號花園的園區內，每一處都像是走進童話故事般，甚至有盪鞦韆、面對山景的戶外座位區，讓旅客可以選擇最喜歡的視角享用咖啡與餐點。

▲園內還可以露營。（圖／網友yenyuyenyu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲六號公園被綠意環抱。（圖／網友tsan0501提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

六號花園也提供露營服務，隱身在林中的木棧平台，讓旅客可以來這裡露營，享受被森林包圍的感覺，同時一早醒來，還有機會欣賞夢幻雲海，體驗有如睡在天空之城中的唯美感受。而這裡停車時要一人100園入場門票（可抵消費）。抵達目的後看到這邊的景緻，絕對會忘記沿途顛波車程的辛勞。

網址：http://www.6garden.com/

露營訂位流程：http://garden6th.pixnet.net/blog/post/43943721

地 址：新竹縣尖石鄉新樂村拉號部落

電 話：0932178177、0988605205

營業時間：10:00 – 18:00