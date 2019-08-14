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終於！三重7公尺高「瀑布滑草場」18日啟用　免費玩還送滑草版

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▲三重大台北都會公園瀑布滑草場 。（圖／高管處提供）

▲三重大台北都會公園瀑布滑草場18日啟用 。（圖／新北市政府高管處提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

週末遛小孩又有新景點，新北河濱公園第一座滑草場將在三重大台北都會公園登場，原訂10日啟用的新北大都會公園「瀑布滑草場」因颱風攪局而順延，7公尺高的滑草場終於將在8月18日正式開放，且完全免費玩。

繼幸運草溜滑梯、辰光橋後，新北市政府再利用堤防斜坡，依地形高低鋪設人工草皮，打造全新的親子遊憩設施，以瀑布的意象作為背景，打造一座7公尺高的繽紛瀑布滑草場。滑草場園區約1,600平方公尺，滑草區約320平方公尺。

▲三重大台北都會公園瀑布滑草場 。（圖／高管處提供）

▲瀑布滑草場7公尺高。

颱風過後新北市政府高灘地工程管理處以最快的速度進行復原作業，終於即將在18日正式啟用，當日將有打卡送滑草板的活動，另外也會設置胖卡餐車及遊戲商品攤位，民現場有吃也有玩，週末就可以帶著孩子們瘋玩。

▲三重大台北都會公園瀑布滑草場 。（圖／高管處提供）

▲鋪設人工草皮變換出繽紛地景效果。

＊大台北都會公園
地點：新北市三重區疏洪東路一段
1.捷運
路線1：搭乘桃園機場捷運線，由A2三重站1A出口出站；
路線2：搭乘台北捷運中和新蘆線，由三重站1號出口過疏洪東路，越過堤防抵達；
路線3：搭乘台北捷運中和新蘆線，由三重站站內直接搭電梯或手扶梯銜接桃園機場捷運線，於1A出口出站；
2.公車
搭乘227、264、640、986公車，至「捷運三 重站」下車，步行約5分鐘。

＊瀑布滑草場打卡送滑草板活動資訊

活動時間：8月18日上午9時至10時30分

關鍵字： 新北市旅遊 瀑布滑草場 大台北都會公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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