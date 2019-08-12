真的最後一場！人氣歌謠三明治「買4送1」快閃高雄漢神巨蛋



▲人氣歌謠三明治。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

高雄的朋友還沒買到人氣歌謠三明治的還有機會喔！慶祝海外快閃全球銷售第一，特別與韓國爭取「感恩加碼場」，時間是8月14日到8月18日，連續5天在高雄漢神巨蛋百貨快閃開賣，每日限量供應1500個，不只每日新鮮現做，快閃期間還有全球獨家限定的買4送1。

人氣歌謠三明治全台七場快閃活動，從台北起跑，之後陸續到了新竹、台中、台南、高雄等，原本快閃最後一站是在新光三越站前店，不過業者特別與韓國爭取「感恩加碼場」，人氣歌謠三明治在台灣的最後一場就在高雄漢神巨蛋百貨，以後真的想吃就要飛去韓國了。





▲人氣歌謠三明治都是現場製作。（圖／記者黃士原攝）

人氣歌謠三明治是由阿珠媽徐美惠所創，最早在SBS電視台裡賣一些零食雜貨時，發現上節目的歌手都沒有時間用餐，於是研發了這款人氣歌謠三明治，外表樸實，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。





▲人氣歌謠三明治的草莓果醬都是從韓國空送來台。（圖／記者黃士原攝）

人氣歌謠三明治不只多次成為韓國搜尋網站NAVER的關鍵字冠軍，歌手喜愛三明治的相關影片點播更高達數百萬次，韓國三大便利商店GS25、7-11、CU甚至推出了「相似款三明治」，可見這款「人氣歌謠三明治」的超強魅力。