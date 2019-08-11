▲釜山沙上站V1 Motel有各種顏色的房型。（圖／衛斯理授權提供，下同）



記者黃凱翊／綜合報導（文、圖／衛斯理授權提供）

如果可以用顏色來選擇飯店入住的房間色系，顏色控大概要樂瘋了！在南韓釜山的沙上站附近有間汽車旅館「V1 Motel」，他的所有房型都是用各種顏色來區分，只要訂房時註明，就可以被自己喜歡的色系包圍度過舒心的夜晚。

「V1 Motel」就位於釜山的地鐵沙上機場站1號出口對面，要到機場也才10分鐘的車程，除了地點之外，這裡也有聯外巴士可以輕鬆前往大邱、光州、鎮海等地，是間地理交通位置方便的摩鐵。以下就來盤點這間摩鐵的5大特色。

▲▼V1 Motel外觀，晚上看起來就像電玩世界。

1.可以選色：V1 Motel的房間是用黃、粉、綠、藍等顏色所裝潢的，只要在訂房時註明想要哪種色系的房型，多半就能如願住上自己喜歡的房間，且即便是單一種顏色，房間也會有各式各樣的同色系，舉力來說，藍色系的房型除了主色是蒂芬妮藍之外，還可以見到水藍色、湖水藍、黛藍色等同色系的裝飾品。

▲藍色系房間以蒂芬妮藍為主，其他還可看到水藍色、寶藍色等同色系的裝飾。

▲蘋果綠顏色是不是讓人看了都覺得心情開朗了呢？

▲有公主夢的朋友千萬記得選這間！

▲黃色系房間顯得溫馨明亮。

2.位置極佳：摩鐵就位於釜山地鐵「沙上機場站」1號出口對面，從出口到摩鐵門口不到50公尺，旁邊還有間24小時營業的GS25超商，半夜肚子餓都不用擔心找不到食物吃。

▲提供的咖啡機可隨時自行取用。

3.免費咖啡：韓國人非常喜歡喝冰咖啡，幾乎每天都要來杯美式咖啡，在摩鐵的樓下就有提供免費的咖啡機讓你可以隨時自己煮杯香噴噴咖啡。

4.交通便捷：除了位於地鐵站附近外，這裡同時還有沙上的聯外巴士站，可以快速通往大邱、光州、鎮海等地。

5.房價便宜：外觀如此新潮的摩鐵，裡面設備齊全，還有桌上型電腦可以使用，居然每晚每房只要W45,000韓元（約台幣$1,168元），可以說是CP值非常高的住宿選擇。

▼房間雖然不大但還有桌上型電腦可以使用，CP值超高。

V1 Motel

地址：2, Gwangjang-ro 86beon-gil, 沙上區, 釜山, 韓國, 46975

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