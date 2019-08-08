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旅客訪大皇宮、中國城更方便　曼谷4大地鐵站新啟用限時免費搭

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▲泰國地鐵。（圖／泰觀局提供）

▲泰國曼谷全新地鐵站。（泰觀局提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

背包客到泰國自由行又更方便了，泰國曼谷舊城區與中國城附近的四個捷運地鐵站全新開幕啟用，新地鐵站鄰近大皇宮、玉佛寺和臥佛寺、中國城等景點，未來遊客到附近景點遊玩更快捷，且全地鐵站即日起至9月28日止，每日限時免費搭乘。

四個地鐵站為曼谷捷運藍線14公里延伸路線的一部分，總共包含11個新站，芒功寺站（Wat Mangkon）、三喲站(Sam Yot)、沙南猜站（Sanam Chai）和依沙拉帕站(Itsaraphap)，依序接在華藍蓬站之後。

▲泰國地鐵。（圖／泰觀局提供）

▲芒功寺站（Wat Mangkon）。

芒功寺站命名來自Wat Mangkon Kamalawat（意為龍蓮寺），這是曼谷市最大的中國佛教寺廟，寺廟擁有醒目的紅色和金色裝飾以及啟發自龍的階梯設計，車站以此意象打造，地鐵站位於中國城中心方便遊客觀光；三喲站採用博物館式的感覺設計，像是陳列展示舊照片、反映周遭的歷史環境氛圍。

▲泰國地鐵。（圖／泰觀局提供）

▲三喲站外觀復古可愛。

沙南猜站以拉達那可辛時期的王朝廳為靈感打造，呼應地鐵站附近皇家遺產，此站距離大皇宮、玉佛寺還有帕空花卉市場（Pak Khlong Talat）皆很近，且地鐵站的門口就是暹邏博物館；依沙拉帕站位於湄南河的春汶里一側，以天鵝為主題向Wat Hongrattanaram寺致敬，這個地鐵站是造訪鄭王廟（黎明寺）的最佳選擇，步行即可抵達。

＊即日起至9月28日止，每日從上午10:00到下午4:00間免費搭乘

關鍵字： 泰國旅遊 亞洲旅遊 地鐵站

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