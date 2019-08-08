走進金色天使花毯！花東三大金針花季活動、交通懶人包

▲花蓮六十石山。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花東每年暑假最大賞花盛事－金針花季已經開跑，六十石山、赤科山、太麻里金針山加起來逾100公頃金針花海，預計8月中至月底進入最美時刻。《ETtoday新聞雲》整理花東三大金針花季活動與交通資訊懶人包，想要上山賞花可要留意。

▲花蓮六十石山金針花海又被稱為天使花毯。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

花蓮 六十石山

記者於5日於六十石山直擊，目前山上花況約花開三成左右。富里鄉公所為了讓旅客有新玩法，特別在六十石山今年以「茶米敘花香 忘憂樂饗宴」為主題，從週一到週日均規劃不同深度農村遊玩體驗，例如到羅山揭開泥火山豆腐神秘面紗，或親手製作農村的驅蚊膏藥，搭上美麗花海，讓旅客看見富里鄉多樣面貌。

▲走在小徑間賞花很浪漫。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

此外，配合國人旅遊喜愛拍照打卡習慣，六十石山今年更規劃9個小奇兵打卡點，色彩鮮艷的小奇兵藏身花海中，等待旅客尋訪，而屬於山上人家重要信仰中心的土地公廟，今年則推出忘憂御守，讓旅客前來抽籤祈福。

為保持上山交通順暢，富里鄉農會今年公布5大交管措施，包括：

1. 每日上午8時至下午5時設有管制路段

2. 開放9人座（含）以下小客車及機車上山，山區道路全面禁止甲、乙類客車行駛。

3. 富里鄉六十石山產業道路部分路段汽(機)車採道路單向上、下山方式通行，上山單行道起點位於台九線308.5Ｋ的富里鄉竹田村入口至雲閔農莊；下山由「萬寧至復興部落聯絡道路起點（0 Km）」至阿眉溪（東里村）方向下山。

4. 富里鄉六十石山產業道路入口及金針園區出口設有8處管制站，將有專人指揮行車動線，金針園區規劃單行環繞園區動線，以提高車輛流通率。

5. 山區劃紅線區域，警方將加強取締禁止停車。

▲花蓮赤科山金針花。（圖／花蓮縣政府）

花蓮 赤科山

赤科山搭配地勢，以「遊赤柯 針趣味」為主題，主打賞花農遊專車，賞花之餘，還走訪賞花秘境，以及體驗手洗愛玉，並體驗最有深度的稻鎮，欣賞赤科山獨有的農家風情。在交通管制方面，今年赤科山全線禁止甲、乙類客車行駛赤科山，同時 開放9人座（含）以下小客車及機車上山。

▲台東太麻里金針山。（圖／Keavy愛七淘提供）

台東 太麻里金針山

太麻里鄉公所表示，太麻里金針山預計半個月後、也就是約8月底左右將進入最美時刻。太麻里金針花季從即日起至9月15日為止，想要上山賞花，最推薦的賞花景點分別是位於1150公尺海拔處的忘憂谷和海拔1340公尺處的雙乳峰，想要欣賞夏天才看得到的金色花毯，可要把握此時。

為了方便旅客，太麻里鄉公所在每週五至周二規劃「太麻里鄉公所」與「台東縣旅遊服務中心」2條賞花專車路線，賞花專車全部採預約制。「太麻里鄉公所」線搭乘時間為上午09:00及下午14: 00兩個時段，車票350元，每個時段有2台車，每車乘載8人，每趟遊程約3小時，若有座位開放當日現場報名。

「台東縣旅遊服務中心」搭乘時間為上午08:30及下午14: 30兩個時段，車票450元整，每個時段有1台車，每車乘載8人，每趟遊程約4小時，若有座位開放當日現場報名。