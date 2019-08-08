ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

走進金色天使花毯！花東三大金針花季活動、交通懶人包

ETtoday旅遊雲

▲▼花蓮六十石山。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

▲花蓮六十石山。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花東每年暑假最大賞花盛事－金針花季已經開跑，六十石山、赤科山、太麻里金針山加起來逾100公頃金針花海，預計8月中至月底進入最美時刻。《ETtoday新聞雲》整理花東三大金針花季活動與交通資訊懶人包，想要上山賞花可要留意。

▲▼花蓮六十石山。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

▲花蓮六十石山金針花海又被稱為天使花毯。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

花蓮　六十石山
記者於5日於六十石山直擊，目前山上花況約花開三成左右。富里鄉公所為了讓旅客有新玩法，特別在六十石山今年以「茶米敘花香　忘憂樂饗宴」為主題，從週一到週日均規劃不同深度農村遊玩體驗，例如到羅山揭開泥火山豆腐神秘面紗，或親手製作農村的驅蚊膏藥，搭上美麗花海，讓旅客看見富里鄉多樣面貌。

▲▼花蓮六十石山。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

▲走在小徑間賞花很浪漫。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

此外，配合國人旅遊喜愛拍照打卡習慣，六十石山今年更規劃9個小奇兵打卡點，色彩鮮艷的小奇兵藏身花海中，等待旅客尋訪，而屬於山上人家重要信仰中心的土地公廟，今年則推出忘憂御守，讓旅客前來抽籤祈福。

為保持上山交通順暢，富里鄉農會今年公布5大交管措施，包括：

1. 每日上午8時至下午5時設有管制路段
2. 開放9人座（含）以下小客車及機車上山，山區道路全面禁止甲、乙類客車行駛。
3. 富里鄉六十石山產業道路部分路段汽(機)車採道路單向上、下山方式通行，上山單行道起點位於台九線308.5Ｋ的富里鄉竹田村入口至雲閔農莊；下山由「萬寧至復興部落聯絡道路起點（0 Km）」至阿眉溪（東里村）方向下山。
4. 富里鄉六十石山產業道路入口及金針園區出口設有8處管制站，將有專人指揮行車動線，金針園區規劃單行環繞園區動線，以提高車輛流通率。
5. 山區劃紅線區域，警方將加強取締禁止停車。

▲▼花蓮赤柯山金針花。（圖／花蓮縣政府）

▲花蓮赤科山金針花。（圖／花蓮縣政府）

花蓮　赤科山
赤科山搭配地勢，以「遊赤柯　針趣味」為主題，主打賞花農遊專車，賞花之餘，還走訪賞花秘境，以及體驗手洗愛玉，並體驗最有深度的稻鎮，欣賞赤科山獨有的農家風情。在交通管制方面，今年赤科山全線禁止甲、乙類客車行駛赤科山，同時 開放9人座（含）以下小客車及機車上山。

▲台東太麻里金針山金山啞口、雙乳峰、忘憂谷。（圖／Keavy愛七淘提供）

▲台東太麻里金針山。（圖／Keavy愛七淘提供）

台東　太麻里金針山
太麻里鄉公所表示，太麻里金針山預計半個月後、也就是約8月底左右將進入最美時刻。太麻里金針花季從即日起至9月15日為止，想要上山賞花，最推薦的賞花景點分別是位於1150公尺海拔處的忘憂谷和海拔1340公尺處的雙乳峰，想要欣賞夏天才看得到的金色花毯，可要把握此時。

為了方便旅客，太麻里鄉公所在每週五至周二規劃「太麻里鄉公所」與「台東縣旅遊服務中心」2條賞花專車路線，賞花專車全部採預約制。「太麻里鄉公所」線搭乘時間為上午09:00及下午14: 00兩個時段，車票350元，每個時段有2台車，每車乘載8人，每趟遊程約3小時，若有座位開放當日現場報名。

「台東縣旅遊服務中心」搭乘時間為上午08:30及下午14: 30兩個時段，車票450元整，每個時段有1台車，每車乘載8人，每趟遊程約4小時，若有座位開放當日現場報名。

關鍵字： 賞花旅遊 金針花 台東旅遊 花蓮旅遊 六十石山 赤科山 金針山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

摩鐵14年房務淚：床上黃黑紅都看過

「英仙座流星雨」極大期8/13登場

三田製麵所一口氣收掉全台4家店

台中巷弄日式料理　雞翅塞滿滿魚卵

台中超狂火鍋吃得到整盒鮮美海膽！

壽司郎台中黎明市政南店8/23開幕

利奇馬來了　全台景點休園懶人包

滑水道搬進房間！摩鐵搶攻親子商機

台中全新「大慶夜市」8/17開幕

老司機帶路！花蓮4大情侶約會玩法

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

山東航空8/24停飛花蓮－濟南

隱身市場平價食堂炸雞酥香會噴汁！

利奇馬風雨越晚越明顯！最新動態曝

全新2倍大東京史努比博物館12月開

王品開賣沐越咖啡禮盒與烤肉組

「深澳漁港」粉紅步道光雕、鵲橋

花東三大金針花季活動、交通懶人包

高雄現烤手扒雞400元有找超佛心！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366