八色烤肉升級　二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛



▲八色烤肉二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導、攝影

以一次品嚐八種不同口味的豬五花肉為特色的八色烤肉，自2015年進軍台灣已有4個年頭的，最近則是將台北忠孝店升級成為八色烤肉二代店，還將原先的烤盤設計升級為兩種樣式，一種是適合原本的醃過的豬五花肉，另一種則是適合新推出的美國見島和牛及澳洲極黑和牛，以及伊比利豬等食材。





▲八色烤肉二代店，還將原先的烤盤設計升級為可更換兩種樣式烤盤。

八色烤肉最大的特色不外乎就是可以一次品嚐八種不同口味的豬五花肉，囊括了大蒜、紅酒、松葉、香草、咖喱、大醬、辣椒醬、高麗人蔘八種獨特調味。不過台灣人還是很喜歡吃牛肉，於是八色烤肉決定引進美國見島和牛的背肩肉、澳洲極黑和牛的沙朗部位，但由於這些食材實在不適合用原本的方型烤盤，因此八色烤肉先在忠孝店直接把設備升級，成為八色烤肉二代店，讓烤盤針對不同的食材來更換。





▲二代店的小菜可以無限吃。



除了新增加美國見島和牛、澳洲極黑和牛，以及伊比利豬之外，菜單上也增加了湯品、拌飯及炒飯等選項，讓餐餐都要有米飯的澱粉控也能吃好吃滿。對於酒味比較敏銳的朋友也不用擔心，八色烤肉也推出新鮮水果尬燒酒的組合。





▲美國見島和牛牛背肩。





▲伊比利豬肋條。