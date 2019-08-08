ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

八色烤肉升級　二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛

ETtoday餓勢力

▲八色烤肉升級　二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲八色烤肉二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導、攝影

以一次品嚐八種不同口味的豬五花肉為特色的八色烤肉，自2015年進軍台灣已有4個年頭的，最近則是將台北忠孝店升級成為八色烤肉二代店，還將原先的烤盤設計升級為兩種樣式，一種是適合原本的醃過的豬五花肉，另一種則是適合新推出的美國見島和牛及澳洲極黑和牛，以及伊比利豬等食材。

▲八色烤肉升級　二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲八色烤肉二代店，還將原先的烤盤設計升級為可更換兩種樣式烤盤。

八色烤肉最大的特色不外乎就是可以一次品嚐八種不同口味的豬五花肉，囊括了大蒜、紅酒、松葉、香草、咖喱、大醬、辣椒醬、高麗人蔘八種獨特調味。不過台灣人還是很喜歡吃牛肉，於是八色烤肉決定引進美國見島和牛的背肩肉、澳洲極黑和牛的沙朗部位，但由於這些食材實在不適合用原本的方型烤盤，因此八色烤肉先在忠孝店直接把設備升級，成為八色烤肉二代店，讓烤盤針對不同的食材來更換。

▲八色烤肉升級　二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲二代店的小菜可以無限吃。

除了新增加美國見島和牛、澳洲極黑和牛，以及伊比利豬之外，菜單上也增加了湯品、拌飯及炒飯等選項，讓餐餐都要有米飯的澱粉控也能吃好吃滿。對於酒味比較敏銳的朋友也不用擔心，八色烤肉也推出新鮮水果尬燒酒的組合。

▲八色烤肉升級　二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲美國見島和牛牛背肩。

▲八色烤肉升級　二代店吃得到美國見島和牛及澳洲極黑和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲伊比利豬肋條。

關鍵字： 美食情報 八色烤肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

摩鐵14年房務淚：床上黃黑紅都看過

三田製麵所一口氣收掉全台4家店

「英仙座流星雨」極大期8/13登場

台中巷弄日式料理　雞翅塞滿滿魚卵

台中超狂火鍋吃得到整盒鮮美海膽！

壽司郎台中黎明市政南店8/23開幕

普吉島洲際度假酒店9月新開幕

台中全新「大慶夜市」8/17開幕

滑水道搬進房間！摩鐵搶攻親子商機

老司機帶路！花蓮4大情侶約會玩法

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

遠東航空招空服　限「30位名額」考生..

高雄超夯水煎包咬下爆出鮮甜肉餡

高鐵5折票8/10開搶！5天多10班..

強颱利奇馬恐增強！氣象局進一步說明

人民幣換匯價跌破4.5元！　換新台幣..

八色烤肉二代店吃得到極黑和牛

利奇馬來了　全台景點休園懶人包

嘉義老牌居酒屋豆皮照燒酥脆夠味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366