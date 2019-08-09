綠島必吃傳統美食！達人推薦8選　感綿密軟嫩的花生豆腐、假愛玉

點評：下次有機會去綠島一定要嚐嚐！

文、圖／Tripbaa

說到綠島美食，你會想到什麼呢？生魚片、海草冰、炸海草？大家都知道綠島有著豐富的海洋資源，因此新鮮又好吃的海鮮肯定不少，但其實綠島美食中有許多順應自然環境、人文習慣所發展流傳下來的在地美食，不只能讓你感受到綠島美食的驚人美味，更能深度了解綠島的文化。

綠島美食推薦

綠島美食＃1

▲綠島美食推薦-花生豆腐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

綠島除了豐富的海洋資源之外，陸地上也有許多植物與自然資源，其中就包含一年一收的花生田，由傳統的方式人工採收後，搗碎成豆粕後加入水，加上綠島當地的特有作法－鹽鹵，靜置30~40分鐘後，就能做出口感綿密軟嫩的花生豆腐，吃起來比一般豆腐香氣更足，且每一家餐廳的花生豆腐口感略有不同，建議大家到綠島可以多吃幾間，試試味道唷！

綠島美食＃2

章魚捲

▲綠島美食推薦-章魚捲。

當然，來到綠島自由行一定要吃生魚片、海鮮！如果你喜歡吃肉捲、春捲類的東西，推薦你這道大部分綠島餐廳都找得到的海鮮炸物－章魚捲，外皮酥脆，內餡吃起來Q彈有勁，搭配些許美乃滋，更能突顯章魚的新鮮與香氣，絕對是不能錯過的必吃綠島美食之一啊！

綠島美食＃3

芡粿

▲綠島美食推薦-欠粿。

芡粿是綠島美食中非常具代表性的傳統美食之一，是用將糯米磨成漿，再加入花生粉、九層塔，最後加入鹽調味，慢慢以火煎成酥脆但軟Q的口感，，可以直接就著淡淡的花生香氣直接吃，也有人會沾上豆瓣醬吃，都是不同的吃法。

綠島美食＃4

海草冰

▲綠島美食推薦-貝殼海草冰。

炎炎夏日，來到綠島一定要吃的就是海草冰！綠色的海草吃起來其實就像海菜，不過很清爽，所以搭配著火龍果、椰果、珍珠等配料和雪花冰一起吃的時候，真的有沁涼心脾的感覺！

綠島美食＃5

假愛玉

▲綠島美食推薦-假愛玉。

夏天來一碗愛玉，消暑又清涼，不過這碗看似愛玉的甜湯，其實是用大果藤榕的果實製作而成，這種植物生長於屏東、綠島、蘭嶼、花東一帶，常被拿來做成天然果凍，因顏色與常見的愛玉相似，所以又被稱為是「假愛玉」，吃起來稍微再軟嫩一些，也是非常特別的綠島美食之一喔！

綠島美食＃6

烤柴魚

▲綠島美食推薦-烤柴魚製作過程。

除了在綠島當地享用之外，當然也要把綠島美食帶回去跟親朋好友分享，除了大家最常買的飛魚乾之外，在地達人也推薦大家一項必買的綠島伴手禮－烤柴魚，是綠島人記憶中熟悉的味道，好吃又具在地風味。

綠島在日治時期成為了重要的鰹節(又稱煙仔魚)加工廠之一，其頂級的柴魚品質更被日本人視為奢侈的魚料理，從鰹竿釣魚法開始，到加鹽水煮柴魚、拔刺、捕漿，最後放到烤爐上煙燻火烤，成為美味的烤柴魚。

綠島美食＃7

炸棗

▲綠島美食推薦-炸棗。

綠島美食中有不少跟人文習俗相關的小吃，而炸棗就是其中之一，炸棗其實來自於澎湖，是當地人嫁娶或是新居落成時的慶賀甜點，因為綠島有許多從澎湖移民，因此也將這項甜食帶到這裡。炸棗是由米糰搓成長條狀後，放入鍋中高溫油炸後，放涼即可食用，吃起來甜甜的，爽脆涮嘴，讓人忍不住一個接著一個放入口中。



綠島美食＃8

花生糖

▲綠島美食推薦-花生糖製作過程。

▲綠島美食推薦-花生糖製作過程。

除了花生豆腐之外，在綠島美食中還有一項隱藏版小食－手工花生糖，因為製作過程複雜又費神，現今島上已經沒有幾會師傅會做了，可以說是非常珍貴的綠島美食啊！

製作花生糖之前，必須先將採收好的花生與沙子一起炒熱、過篩後用手工脫膜，最重要的是藉由師傅的經驗掌握水與麥芽糖在火爐中融合的比例與溫度，然後趁熱桿開切塊，才能做出一塊塊晶瑩剔透又脆口的花生糖。

▲綠島美食推薦-綠島花生糖。

而且在綠島的傳統禮俗中，花生糖是提親時必備的聘禮，在製作時還會點上現香祈求神明保佑一切順利，是一項充滿在地文化又好吃的綠島美食，下次來到綠島旅遊，千萬不要錯過啦，帶包綠島花生糖與祝福回去給親朋好友吧！

▲綠島美食推薦-綠島伴手禮。

從了解鰹竿釣魚法、走入花生田，了解食材來源、生長過程與環境，再到製作烤柴魚、花生豆腐、花生糖，不只有不同的味蕾感受，更能讓人感受到每樣食物製作過程的辛勞與用心，了解獨特的綠島美食文化，感受綠島這塊土地的生命力，珍惜這些得來不易的珍貴資源。