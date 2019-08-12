點評：純白風超美

文、圖／萍子

想挑台中大坑景觀餐廳，近台中市區，不用爬山涉水，萍子推薦眺高啖藝，位於中台科技大學附近，俯瞰近北屯大坑風景區夜景，仿清水模結合現代風堡壘，堡壘上有架純白鋼琴，餐廳下方是停車場，大片落地窗直接遠眺北屯大坑美景，室內室外座位區遼闊，附設親子遊憩空間、眺高啖藝包廂，店內限每人低消一杯飲料或是主餐義大利麵、燉飯、火鍋等，想看夜景也不用爬太高，在大坑這裡就可以看到了，IG網美打卡，台中約會餐廳推薦，台中下午茶，附大坑眺高啖藝菜單。

如何造訪眺高啖藝 交通？位於中臺科技大學附近、大坑紙箱王一公里處，附近有大坑登山步道、921地震公園，地址：台中市北屯區部子路700巷11弄36號。建議直接開導航搜尋地址，比較好找。

在這裡不用再花停車費，整棟清水模建築體下方就是個偌大腹地專屬停車場，停好車後，從一旁得樓梯直接上樓即可。

一旁停車場可見樓梯，爬上二樓，記得先去店內劃位，隨後會有服務人員安排位置。

映入眼簾，正是結帳區與前方等候區沙發，若高朋滿座，可在此等候，吹著冷氣，比較愜意。

來訪這裡用餐，得先結帳，付款完後，才會送餐，這裡餐點不酌收10%服務費，採自助式拿取。

座位區分成室內與室外，二樓、三樓兩層空間，內部設計充滿了工業風氣息，視野與落地窗從室內延伸到戶外，一覽無遺，保留最佳景觀，看二樓一旁同樓層用餐區，大面磁磚，結合清水模建築，格外有特色，在這層空間只提供四、五張座位區，若這室內空間額滿了，則會安排三樓另區室內空間位置。

萍子這天看二樓滿滿人潮，加上戶外白天實在太熱了，大多都乘坐室內用餐，夕陽西下，坐落戶外區，應該會很愜意，很浪漫。

空間設計因建築體關係，多個門設計，挺特別結構，整大面落地窗，延伸曲線往外走，才是衛浴空間，可通往戶外露天區，遠眺俯瞰夜景與夕陽，無比浪漫。這區最多人拍照，上頭有台鋼琴相伴，背後有映照蔚藍天色，可惜這天鋼琴被包起來，沒法拍。

簡單一張沙發，一盆植栽，好愜意又浪漫。

其中一間放上綠草皮，是小朋友的遊戲區，適合小朋友跑跑跳跳，親子家庭可讓孩子在此玩耍。

往三樓走，氣氛與二樓有點不同，更可感受清水模材質更強烈了，這裡提供六、七張座位區，以及幾張靠落地窗整片，挑選自己喜歡的位置坐下來吧，冷氣打開，非常涼爽，與戶外日曬得氣氛相比，很對比很強烈，能在室內用餐，比較舒服。

水杯、餐具、刀叉都在此，自行拿取。

因這獨特空間，讓整棟建築樓層有了高低落差之視覺感，很特別。

高腳椅，多了工業風，塑膠鐵椅，挑選挺具有美感，遠眺窗邊夕陽西下，無比放鬆。

菜單一整本，大坑眺高啖藝菜單，手繪圖樣為封面，非常有質感，這裡餐點種類不多，主要以火鍋、義大利麵、排餐、燉飯、炸物為主。眺高啖藝有低消嗎？每人低消一杯飲料或一排餐、主餐選擇：義大利麵、燉飯、排餐跟火鍋，價位算是中高價位，一人用餐平均花費大約在360～800元，不便宜，若吃飽來這裡用餐，點飲料比較實在，不然點餐點，價格略昂貴，以大坑景觀餐廳來說，這裡的價格已經算平價了，其他間台中景觀餐廳價格更貴的嚇人，這裡提供眺高啖藝刷卡或是付現。假日用餐建議先行訂位。

想吃什麼，直接劃單，若上頭賣完，就會會x，就得其他選擇。

整大片落地窗玻璃，延伸到遠方天際，視野很好。

除了可多了這層玻璃遠眺外頭，更棒的是可以走出露天戶外區，讓你不用隔層玻璃看美景。

走出戶外，遠眺這棟建築，挺美的，整個潔白簡約建築風格，網美朝聖也會很好拍。

弧狀玻璃落地窗設計是這裡一大特色，比較可惜是戶外的椅子都斜放堆疊，有點影響美感。

這裡遠眺夜景，是離台中最近的景觀餐廳，不用爬山登山涉水，即可見，非常輕鬆，也此，更讓人推薦來這裡看夜景與夕陽。

不同角度觀看這建築體，與室內的清水模有所不同，兩種建築元素結合，多了新意，擁有現代設計感風格的堡壘印象。

高腳椅搭配前方美景，是這裡一大賣點。

非常寬敞的大空間，夜幕低垂，這裡擠滿了人潮拍照打卡。

欄杆區前方，是夜晚最多人喜歡乘坐的位置。

大坑夜景盡收眼底，夜幕低垂一定很漂亮，現今白天也好有意境，山巒與城市之美。

季節水果茶220元，水果茶上桌，視覺挺吸睛，上頭有水果裝飾，喝下這杯水果茶，滿滿水果果香，帶點酸甜風味，好喝。

炙燒中卷墨魚燉飯360元，特別挑選海鮮風味為主的燉飯，上頭放上一整隻墨魚在上頭，擺盤挺美的，墨魚非常新鮮，料理處理還不錯，蛤蠣飽滿大顆，吐沙吐的乾淨。

燉飯吸收墨魚本身黑汁，粒粒分明米飯，口感蠻好的，整體上挺好吃，有水準。

義大利麵：蝦味仙蒜炒義大利麵360元，滿滿鮮蝦、蛤蠣擺盤，視覺也很有張力美感，光看就可感受用料下重本。

義大利麵調，採常見的義大利麵細麵條，吸收蒜香拌炒過的香氣，很入味，吃完眺高啖藝評價，此篇是眺高啖藝2019文章，雖價格不便宜，但是這裡的好景致讓人推薦，在台中市區近郊，不用跑很遠，輕鬆就可遠眺夜景，情侶來訪約會，非常浪漫，台中夜景景觀餐廳推薦來訪這兒是個選擇。

眺高啖藝

電話：04 2439 0886

營業時間：16：00～00：00（週一公休）

地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號（中臺科技大學附近）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

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