換女友不如換房間！特搜全台10間激情摩鐵...第8間秒飛峇里島



▲鳥人把洞穴搬進房間中，才剛開幕不久就引起熱烈討論。（圖／鳥人創意旅店提供）



記者周姈姈／綜合報導

俗話說「換女友不如換房間」，只要氣氛對了，感覺也就來了！情人節即將到來，不如就帶著另一半去摩鐵放鬆一下，對此，《ETtoday旅遊雲》就整理出台北、桃園、台中、台南和高雄共10間精選摩鐵，不管你是想看極光、住在洞穴中或是秒飛到峇里島渡假都可以，絕對能讓你們的感情在一夜中升溫！

1.台北－雅柏精緻汽車旅館

「雅柏精緻汽車旅館」就在台北繁華的南京東路商圈，全館以精緻歐風裝潢，提供7種房型，其中「雅緻客房」的天花板有一片奇幻的太空圖案，只要躺在床上彷彿就能在宇宙的懷抱中入睡；另外，雅緻客房除了有大大的浴缸之外，雙人床旁還擺有一台情趣椅。



▲雅緻客房內就有一個大大的浴缸和情趣椅，非常適合情侶入住。（圖／翻攝自雅柏精緻汽車旅館粉專）



地址：台北市松山區南京東路五段325號

2.台北－倆人旅店

如果厭倦了都市的繁華，想帶著另一半「清淨」一下，那就一起來座落在北投的「倆人旅店」吧！倆人旅店共有6種房型，每個房間都有位於陽台的私人溫泉浴缸，不用和陌生人在大眾溫泉池人擠人。



▲倆人旅店內的每個套房都有溫泉浴缸，能讓小倆口好好放鬆一下。（圖／翻攝自倆人旅店粉專）



地址：台北市北投區幽雅路11號

3.台中－鳥人創意旅店

鳥人創意旅店於今年3月底開幕，一開幕就引起話題，鳥人創意旅店顛覆以往汽車旅館強調奢華的風格，這裡主打原始自然風格，把北非紅泥牆、地下酒窖、海底洞穴和沙漠等等元素搬進房間中，甚至還能躺在床上賞月數星星，每間客房都是打卡新地標，絕對能討女友歡心！



▲鳥人創意旅店就連浴室的設計也不馬虎。（圖／鳥人創意旅店提供）



地址：台中市北屯區經貿三路二段55號

4.台中－極光情境旅館

「極光情境旅館」鄰近熱鬧的逢甲商圈，主打極光屋、魔法學院以及海底世界等等共35種超浮誇房型，不管是情侶想要約會、朋友要開生日趴或是親子住宿都很適合。其中最熱門的就是「歐若拉系列－極光屋」，一打開房門，迎面而來的就是一個巨大的透明黑線帳篷，抬頭一看就是七彩絢麗的極光，當你躺在床上、燈光調暗，就彷彿掉進了銀河系，在星空和極光的包圍之下緩緩入睡。

另外，極光屋房型的浴室也超級大，除了基本的淋浴設備之外，還設有氣泡按摩浴缸，讓房客能好好享受一整個放鬆的夜晚！



▲躺在床上就能看著七彩極光香甜入睡，特別有氣氛。（圖／極光情境旅館提供）



地址：台中市北屯區經貿東路111號

5.桃園－I DO頂級汽車旅館

桃園可以說是摩鐵的一級戰區，而「I DO頂級汽車旅館」號稱是桃園第一名的頂級汽車旅館，許多偶像劇都曾在這裡取景過，包括《命中注定我愛你》、《公主小妹》和「籃球火」。

I DO頂級汽車旅館共有56間房間，其中最浮誇的就是C房型的703號房，裡頭設有一個超浮誇的戶外露天長型泳池、石材冷熱池按摩浴缸、KTV和蒸氣，一踏進房內就宛如秒飛到峇里島渡假，能和另一半在這裡享受最私密的兩人世界。



▲許多偶像劇都曾在I DO頂級汽車旅館取景，其中703號房中有一座超浮誇的露天泳池。（圖／翻攝自I DO頂級汽車旅館粉專）



地址：桃園市桃園區經國路299號

6.桃園－MMMOTEL

「MMMOTEL」在訂房網站上獲得顧客評分9.3，另外還被評選為桃園區最佳地裡位置住宿之一。MMMOTEL提供8種房型，不管是2人、4人甚至是10人想入住都可以，其中最適合情侶入住的就是「春語」房型，房內除了有一張大大的雙人床、按摩椅、膠囊咖啡機之外，還有情境式SPA雙人加大浴缸，絕對能讓小倆口的感情在一夜之間升溫。



▲春語房型裝潢明亮，除了有浴缸之外，還有按摩椅和浴缸。（翻攝自MMMOTEL官網）



地址：桃園市桃園區宏昌七街100號

7.高雄－印水涵觀景旅館

高市觀光局為推廣愛情產業鏈，於今年2月舉辦10大摩鐵票選，其中位於高雄湖內區的「印水涵觀景旅館」奪下冠軍。印水涵觀景旅館顛覆傳統汽車旅館的經營理念，將山水融入景觀，規劃31間獨具特色的渡假房型，讓來到這裡的民眾都能好好放鬆。



▲帝王行宮房型超豪華，不管是裝潢還是擺設都很用心。（圖／翻攝自印水涵觀景旅館粉專，下同）





▲印水涵觀景旅館奪下高雄10大摩鐵的冠軍，圖中為帝王行宮內的超大游泳池。



地址：高雄市湖內區湖中路165號

8.高雄－御宿Motel民族館

位於50層世貿大樓旁的「御宿Motel民族館」，則是在高雄10大摩鐵票選拿下亞軍，同時也是網路人氣冠軍，御宿Motel民族館擁有私人泳池以及南洋風造景的峇里島Vila風房型，讓人彷彿置身國外的渡假村。



▲御宿Motel民族館提供的Villa房型讓人有秒飛峇里島的渡假感。（圖／翻攝自御宿Motel民族館官網）



地址：高雄市三民區堯山街51號

9.台南－溫莎堡汽車旅館仁德館

「溫莎堡汽車旅館仁德館」鄰近奇美博物館和花園夜市，開車大約5分鐘就能抵達，旅館入口處典雅的燈光設計和幻彩迎賓車，讓旅客一到就會有賓至如歸的感受。旅館提供的房型不僅有充滿異國風情的唯美派、挑高樓中樓，另外還有奢華派，絕對能讓你和另一半小鹿亂撞。



▲尊爵套房為挑高樓中樓設計，浴室內有一個豪華浴缸，能讓情侶好好享受甜蜜世界。（圖／翻攝自溫莎堡汽車旅館仁德館粉專）



地址：台南市仁德區文華路3段585號 （台南仁德交流道下200公尺）

10.台南－沐雲頂國際商旅

沐雲頂國際商旅位於台南市東區，全館共有46間房間，提供的房型非常多樣化，不管是時尚簡約風、歐洲古典風還是浪漫風通通都有，甚至還設有寶貝親子房和頂級VIP露天按摩池房。



▲沐雲國際頂級商旅的豪華雙人房內含氣泡浴缸，提供的房型十分多樣化。（圖／翻攝自沐雲國際頂級商旅官網）



地址：台南市南區大同路二段530號