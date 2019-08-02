體驗綠島山林絕佳路線　「過山古道尋寶趣」即日起接受預約

▲▼綠島過山古道是條生態景觀豐富的古道，已成為體驗綠島山林的絕佳路線。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一般人講到綠島，都會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水活動，殊不知綠島山林擁有很豐富的動植物生態。觀光局東部海岸國家風景區管理處將帶領遊客一窺「過山古道」奧妙，辦理過山古道尋寶趣活動，即日起開始接受預約，歡迎大家一起來尋寶。



綠島過山古道是昔日是由南寮通往溫泉的路徑，在早期沒有環島公路的年代，貫穿綠島就是靠這條「過山古道」。環島公路開通後，古道就逐漸隱沒在荒煙漫草中，民國85年，東管處重修古道，重啟往日的生活記憶。而今，這條生態景觀豐富的古道，已成為體驗綠島山林的絕佳路線。





古道沿線可觀察到樹杞、蘭嶼土沉香、野牡丹、桃金孃等各種綠島典型的植物，人面蜘蛛、攀木蜥蝪更是處處可見，傍晚時分，甚至可以看到螢火蟲在林間穿梭飛舞，運氣好的話還能遇上野生梅花鹿，是一條生態景觀豐富的森林步道，到訪遊客漫步悠遊、細心觀察，讓你的旅程充滿樂趣與喜悅！

▲東管處辦理過山古道尋寶趣活動，帶領遊客一窺「過山古道」豐富生態。



東管處表示，「過山古道尋寶趣」遊程，將自今年8月起至10月止，每周二、三上午8點30分辦理，採預約參加，15人成團（可協助湊團），東管處將安排專業解說員帶領遊客一窺奧妙。

有關最新活動訊息、預約報名方式等資訊，請撥打「過山古道尋寶趣」預約專線：089-672026洽詢，或至東管處官網（www.eastcoast-nsa.gov.tw）及FaceBook「綠島過山古道尋寶趣」粉絲專頁查詢。