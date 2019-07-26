ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

客美多咖啡全台最大店點　敦南信義加盟店7/31試營運

ETtoday餓勢力

▲客美多咖啡全台最大店點 敦南信義加盟店7/31試營運。（圖／客美多咖啡提供）
▲客美多咖啡全台最大店點，敦南信義加盟店7/31試營運。（圖／客美多咖啡提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

源自日本名古屋Morning Service早餐文化的「客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee」在台灣已開出3家門市，而首家加盟店「敦南信義加盟店」將於7月31日開始試賣。敦南信義加盟店設有90個座席，是全台最大店點，還有3大片採光大窗迎來敦南林蔭大道的公園綠意及陽光。

敦南信義加盟店是第一家加盟店，由總店長梶田和宏親自監督，確保所有的餐點和服務流程皆和日本名古屋一致。全店以自然風的原木搭配紅色沙發走日式洋風設計，3大片採光大窗迎來敦南林蔭大道的公園綠意及陽光，讓客人在都會中也有親近大自然之感。

▲客美多咖啡全台最大店點 敦南信義加盟店7/31試營運。（圖／客美多咖啡提供）
▲客美多咖啡敦南信義加盟店無論單人座位或沙發座席都設有免費電源插座。

客美多咖啡敦南信義加盟店無論單人座位或沙發座席都設有免費電源插座，同時也有wi-fi無線網路，更以服務按鈕的貼心設計，取得服務與隱私的平衡點，免收服務費，期望讓每一位顧客都能夠自在地享受濃郁咖啡與美味餐點。

▲客美多咖啡全台最大店點 敦南信義加盟店7/31試營運。（圖／客美多咖啡提供）
▲客美多咖啡最大特色之一「活力朝食」，上午11點前點咖啡或任一飲品即免費招待特製厚片吐司，可搭配配料：水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥三選一。

客美多咖啡最大特色之一「活力朝食」，源自日本名古屋的早餐文化，上午11點前點咖啡或任一飲品即免費招待特製厚片吐司，可搭配配料：水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥三選一。高人氣明星商品「シロノワール」(中譯：冰與火)是職人以多達64層折層、外層香酥內層鬆軟的丹麥麵包，放上特製的綿密霜淇淋再淋上楓糖漿，是全日皆提供、最熱賣的招牌甜點。

客美多咖啡敦南信義加盟店針對台灣消費者的多元餐飲需求，也提供台灣獨家限定的熱食餐點，包括波隆那肉醬寬麵、青醬燻雞義大利麵與松露培根奶油義大利麵等品項，均由店內現點現做，從中午時段開始就可享用。

客美多咖啡敦南信義加盟店
地址：台北市敦化南路二段9號1樓
【試營運期間】
7/31(三) 11:00-17:00
8/01(四)-8/14(三) 7:30-17:00 / last order 15:00
【正式營運】
8/15(四)起，每日07:30-21:00

關鍵字： 美食情報 客美多咖啡 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

壽司郎台南安平店、南紡店籌備中

美食展飯店Buffet餐券優惠懶人包

全台唯一「大型紙迷宮」北車快閃！

台灣人不一定玩過！5種花蓮深度旅遊

北投一日遊絕美觀景平台、40砲陣地

「草嶺舊隧道」新北到宜蘭只要10分

龜山島龜首崩塌落石

鳳山必吃銷魂青蔥起司蛋餅！

2020年請2休11天！終極請假攻略來了

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

瑞穗春天父親節優惠　入住免費升等

客美多咖啡全台最大店點7/31試賣

韓國必去麗水泰迪熊博物館超好拍

辛巴本尊在美國達拉斯動物園看得到

紐澳良小廚現剖生蠔一顆只要88元

旅遊雲小編7天實測超夢幻貓咪行李箱

花蓮六十石山金針花季8/3開跑

台中有機菜吃到飽火鍋只要3百多元　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366