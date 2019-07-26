

▲客美多咖啡全台最大店點，敦南信義加盟店7/31試營運。（圖／客美多咖啡提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

源自日本名古屋Morning Service早餐文化的「客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee」在台灣已開出3家門市，而首家加盟店「敦南信義加盟店」將於7月31日開始試賣。敦南信義加盟店設有90個座席，是全台最大店點，還有3大片採光大窗迎來敦南林蔭大道的公園綠意及陽光。

敦南信義加盟店是第一家加盟店，由總店長梶田和宏親自監督，確保所有的餐點和服務流程皆和日本名古屋一致。全店以自然風的原木搭配紅色沙發走日式洋風設計，3大片採光大窗迎來敦南林蔭大道的公園綠意及陽光，讓客人在都會中也有親近大自然之感。





▲客美多咖啡敦南信義加盟店無論單人座位或沙發座席都設有免費電源插座。

客美多咖啡敦南信義加盟店無論單人座位或沙發座席都設有免費電源插座，同時也有wi-fi無線網路，更以服務按鈕的貼心設計，取得服務與隱私的平衡點，免收服務費，期望讓每一位顧客都能夠自在地享受濃郁咖啡與美味餐點。





▲客美多咖啡最大特色之一「活力朝食」，上午11點前點咖啡或任一飲品即免費招待特製厚片吐司，可搭配配料：水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥三選一。



客美多咖啡最大特色之一「活力朝食」，源自日本名古屋的早餐文化，上午11點前點咖啡或任一飲品即免費招待特製厚片吐司，可搭配配料：水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥三選一。高人氣明星商品「シロノワール」(中譯：冰與火)是職人以多達64層折層、外層香酥內層鬆軟的丹麥麵包，放上特製的綿密霜淇淋再淋上楓糖漿，是全日皆提供、最熱賣的招牌甜點。

客美多咖啡敦南信義加盟店針對台灣消費者的多元餐飲需求，也提供台灣獨家限定的熱食餐點，包括波隆那肉醬寬麵、青醬燻雞義大利麵與松露培根奶油義大利麵等品項，均由店內現點現做，從中午時段開始就可享用。

客美多咖啡敦南信義加盟店

地址：台北市敦化南路二段9號1樓

【試營運期間】

7/31(三) 11:00-17:00

8/01(四)-8/14(三) 7:30-17:00 / last order 15:00

【正式營運】

8/15(四)起，每日07:30-21:00