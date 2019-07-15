農曆七月出遊別怕！台灣各地鬼月限定玩法　搭惡靈巴士探險去

點評：惡靈巴士聽起來好恐怖！！！

▲農曆七月限定玩法－台南惡靈巴士。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家，下同）

文、圖／Tripbaa

農曆七月（俗稱鬼月），在華人文化裡有著許多禁忌，而在台灣的各大廟宇也會舉辦中元祭祀活動來為這些好兄弟們祈福。現在就跟著小編的鬼月限定玩法介紹，一同發掘台灣的各種民間傳說、特殊禁忌及慶典活動吧！

農曆七月禁忌傳說

農曆七月鬼門開，是指在這個月份裡閻羅王會將陰間裡的好兄弟們放回凡間，讓祂們能享用供祭，到了農曆七月的最後一天再將鬼門關上。所以在這個月份裡，有著各種不同的禁忌與傳說，而小編我就在這邊跟大家分享幾個從小到大聽過的禁忌吧！

● 不要去溪邊游泳，因為祂們會來抓交替，可能是小編小時候住在山上的關係，每到了這個月份就會不停地聽到長輩們在說這件事呢！

● 不要在晚上吹口哨，小心祂們會愛上你！

● 晚上不要在戶外曬衣服，因為祂們會趁鬼門開時四處找衣服取暖而把你的衣服穿走哦！

● 路上的錢別亂撿，因為這些錢是祂們用來買通牛頭馬面的，如果撿了它，小心會遭來教訓哦！

在農曆七月，普遍認為不要出門玩樂較好，雖然在長大後也不禁感到懷疑以上鬼月禁忌的真實性，但保持尊重的態度去面對才能避開不必要的麻煩。不過其實，在這個月份裡有著許多特別的活動慶典及特殊玩法，怎能就這樣錯過呢！現在就跟著小編的介紹，為自己安排一趟鬼月的文化探索、冒險之旅吧！

農曆七月新玩法：台灣鬼月限定體驗玩法



農曆七月新玩法＃1

基隆－中元祭行旅

▲農曆七月限定玩法－基隆中元行旅。



有人說，基隆鬼很多，但我們，很會與祂們相處。農曆七月來到基隆，不妨跟著達人，走踏最深入的中元祭場域，感受不一樣的「鬼月」氛圍，一同了解其文化背後的意涵吧！

全台超任性鬼月玩法看這裡！為交通部觀光局制定的十二項重要節慶之一，也是北台灣最大型的中元祭典活動。每年於基隆主普壇舉行的中元慶典，為期一個月，共分為三大重點：迎斗燈、放水燈及中元普渡，熱鬧的祭典氛圍讓整個基隆在鬼月期間都不鬼了呢！

想知道基隆在過去的一百六十多年為什麼能不間斷舉辦、甚至還保有全台中元祭典中最完整、歷時最長的科儀內容嗎？直接帶你走進普渡現場，並參與施食、跳鍾馗等重要科儀，親自感受這場好兄弟辦桌的誠意！

基隆中元祭：迎斗燈

▲農曆七月限定玩法－迎斗燈。



在整個中元節期間，基隆街巷都能聽到鑼鼓喧天、煙炮齊鳴的聲音，而這個迎斗燈遊行跟你想得很不一樣，原來基隆人是用『音樂與舞蹈』在徵祈求各姓會的興旺呢！

基隆中元祭：放水燈

▲農曆七月限定玩法－放水燈。



這是一場在基隆市區封街、徹夜熱鬧的放水燈遊行。華美亮麗的水燈頭，是作為好兄弟參與普度前的休息室（其實是Villa），燃燒後送出海，正是為了吸引海上孤魂，可說是一封送進水中的邀請函。

基隆中元祭：中元普渡

▲農曆七月限定玩法－中元普渡。



想知道基隆在過去的一百六十多年為什麼能不間斷舉辦、甚至還保有全台灣中元祭典中最完整、歷時最長的科儀內容嗎？現在就跟著達人直接走進中元普度現場，並參與施食、跳鍾馗等重要科儀，親自感受這場好兄弟辦桌的誠意！

農曆七月新玩法＃2



恆春－國際搶孤活動、遶境賑孤



恆春古城搶孤活動為南台灣的國際性中元節活動，此迄今已有數百年歷史的搶孤活動儀式，具有超渡孤魂、慎終追遠的宗教含意，並蘊含了先民分食貧苦的精神，深具社會教育意義。恆春古城搶孤發展至今，也吸引了許多外籍人士一同組隊參加，形成了國際性的競技活動，也是一個讓台灣文化揚名國際的文化交流呢！

農曆七月新玩法＃3



台南－惡靈巴士

▲農曆七月限定玩法－台南惡靈巴士。



台南府城除了其豐富的歷史文化與道地美食外，在這神秘的農曆七月也有著在地的恐怖傳說，相傳在台南後火車站，每到傍晚六點半都會有台惡靈巴士停在這裡載客，搭上巴士，跟著惡靈司機，穿梭拜訪人世間的亡靈，了解他們的故事，時辰到達前，你能平撫亡靈們的冤屈嗎？

農曆七月新玩法：不怕不怕這不是真的鬼！

農曆七月新玩法＃4



南投－妖怪村魔神祭



妖怪村是一個以妖怪為主題的樂園，園區內隨處可見各種特殊模樣的妖怪塑像、日式建築及穿著日式傳統服裝的村民；夜晚時分，當紅燈籠一一亮起，彷彿在幽幽森林裡增添了一股鬼魅氣息。

而在每年鬼月，妖怪村更會舉辦獨有的魔神祭及雨霧嘉年華，每晚七點由園區內的大小妖怪帶領大家體驗不同以往的鬼月氛圍，妖怪大遊行、施灑祈福米、摸金角大富貴、撿金角賺大錢等活動，以熱鬧、正向的方式，顛覆大家畏懼鬼月的刻板印象。

農曆七月新玩法：來去廟宇收收驚！

農曆七月新玩法＃5



彰化－媽祖遶境輕旅行

▲農曆七月限定玩法－彰化廟宇體驗遊。



跟隨著彰化媽祖遶境的腳步，走訪各大廟宇，認識繞境中的小秘密，看看在遶境和進香的過程中，會使用到哪些用品？金紙與香又跟信仰有什麼關係？發現原來遶境有這麼多眉眉角角。在農曆七月，來到彰化媽祖廟祈福，不必害怕好兄弟們的捉弄，心誠則靈，媽祖會在你的身旁保佑你！