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這5天買一送一！Dazzling Cafe全新「蜜糖甜甜圈」7/27開賣

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▲▼蜜糖甜甜圈。（圖／Dazzling Cafe）

▲Dazzling Cafe將於7/27推出外帶甜點「蜜糖甜甜圈」。（圖／Dazzling Cafe，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

蜜糖吐司專賣店Dazzling Cafe將於7/27首度推出外帶甜點「蜜糖甜甜圈」，以獨家麵包處理技術打造金黃Q彈的甜甜圈外皮，推出檸檬奶餡、比利時巧克力及奶油乳酪3款不同口味的內餡，每款都加入與內餡口味相輔相成的水果、果乾及巧克力豆等餡料，增加多元的口感層次，7/27至7/31還有買一送一優惠。

▲▼蜜糖甜甜圈。（圖／Dazzling Cafe）

▲「雷夢」內餡以檸檬奶油餡為基底，外層擺上風乾鳳梨片。

「蜜糖甜甜圈」以義式甜甜圈作為創作發想，首波主打口味「雷夢」內餡以檸檬奶油餡為基底，再拌入鳳梨丁，外層則擺上風乾鳳梨片，大口咬下，舌尖感受到濃郁奶油餡甜味，還有清新淡雅檸檬酸味，鳳梨丁伴隨其中增添整體口感，酸甜味道是女孩會喜歡的口味。

▲▼蜜糖甜甜圈。（圖／Dazzling Cafe）

▲「蘭姆」用奶油乳酪卡士達為內餡，加入酒漬蘭姆葡萄乾。

「蘭姆」用奶油乳酪卡士達為內餡，加入酒漬蘭姆葡萄乾，圈頂以葡萄乾作為綴飾，入口前就能聞到蘭姆酒香，雖以口味厚實的乳酪為底，入口時卻絲毫不膩口；「巧巧」則是選用比利時70%苦甜巧克力製作，填入水滴巧克力讓巧克力卡士達餡充滿口感，出餐前放上焦糖香蕉，是大人小孩都喜歡的經典巧克力香蕉口味。

▲▼蜜糖甜甜圈。（圖／Dazzling Cafe）

▲「巧巧」選用比利時70%苦甜巧克力製作，外層放上焦糖香蕉。（圖／Dazzling Cafe）

這3款新品「蜜糖甜甜圈」將在7月27日全台分店限量販售，7/27至7/31開賣首5日祭出買一送一優惠，8/1至8/5則有買二送一優惠，兩波優惠活動皆限定每種口味每人限量購買2顆。

▼開賣首五日有買一送一優惠。

▲▼蜜糖甜甜圈。（圖／Dazzling Cafe）

關鍵字： 台北市美食 Dazzling Cafe 蜜糖吐司 蜜糖甜甜圈 美食地圖

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