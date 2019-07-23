金山散策！免費向日葵花海、老街吃地瓜冰淇淋3球才35元

點評：好好吃～回味中！！

▲金黃向日葵花海現身金山杜鵑公園。（圖／新北市金山區公所提供）

記者彭懷玉／新北市報導

向日葵給人溫暖、活力的氣息，金黃花朵尤其在陽光照射下特別耀眼！現在途經金山市地重劃區杜鵑公園時，會發現杜鵑公園旁建地向日葵正大朵綻放，大片黃澄澄的金黃花海相當擄獲人心。賞完花還能到金包里老街覓食，嚐嚐著名的金山鴨肉、海鮮痛風粥、手工蛋捲、麻荖、手工冰淇淋，同時滿足鹹食胃和甜點胃。

▲金山老街吃完鴨肉，也別忘了來份手工冰淇淋滿足甜點胃。（圖／記者彭懷玉攝）

從金山老街往出霧溫泉飯店必經的「陽金公路」上，不妨注意一旁一處隱藏版金黃花海，大朵的向日葵成為夏日最亮麗的風景。新北市金山區區長陳國欽表示，為美化市容，新北市政府地政局特別提供當季草籽供公所播灑改善重劃區建築用地環境，於開發前呈現美麗的向日葵花海，打造夏季特色花卉地景，也帶給民眾出奇不意的小驚喜。

▲向日葵的綻放也讓金山區市容變得更活潑、更有朝氣。（圖／新北市金山區公所提供）

陳國欽說，在迎接夏日時節，重劃區各綠地已看到向日葵花海盛開的蹤影，公所利用向日葵強健壯碩、生長期短且能美化市容等高效益的價值，灑種於荒土上，除了解決市容美觀問題，向日葵的綻放也讓金山區市容變得更活潑、更有朝氣。另外，這個時節著名的「金山清水田園蓮花」也滿開，來金山可同時欣賞到2種不同情境的花海景致。

▲公園旁空地的向日葵已先行綻放，另杜鵑公園中提供有20個停車位，賞花不怕沒處停車。（圖／新北市金山區公所提供）

金山3處市地重劃區皆設有特色花卉公園，而位於B單元的杜鵑公園鄰近金山區金美國小旁，是一座以種植杜鵑花為主的特色花卉公園，在杜鵑花期還沒來之前，公園旁空地的向日葵已先行綻放，另杜鵑公園中提供有20個停車位，賞花不怕沒處停車。

▲「冰芝林」焦糖地瓜口感香濃，吃得到地瓜顆粒，還有檸檬、土芒果、仙人掌冰淇淋等近20種口味，三球只要35元。（圖／記者彭懷玉攝）

講到金山，不少人直覺會聯想到金包里老街內的鴨肉，但其實老街內還藏有不少特色美食，像是夏天的現在，免不了想來份冰淇淋消暑，金山老街內的特色就是「焦糖地瓜冰淇淋」，其中一間「冰芝林」算是小有知名度，焦糖地瓜口感香濃，吃得到地瓜顆粒，還有檸檬、土芒果、仙人掌冰淇淋等近20種口味，三球只要35元，份量不少，兩個女生分食剛剛好。

