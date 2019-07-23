雄獅包下歌詩達威尼斯號推日韓賞櫻行程　主餐廳的龍蝦與和牛免費吃



▲義式烤加拿大龍蝦。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

最近台灣的郵輪旅遊熱度有增無減，雄獅旅遊再度與歌詩達威尼斯號攜手合作，以「花獻愛」為主題，在2020年推出日韓賞櫻8日行程，除了停靠最北港口、走訪日本金澤及欣賞合掌村美景之外，還把主餐廳的餐食升級，不用加價就可以吃到一整隻加拿大龍蝦與澳洲和牛，晚上還有晶華酒店冠軍牛肉麵宵夜可享用。

能夠在行程中大啖美食佳餚，可以增加郵輪旅遊的吸引力，所以雄獅旅遊特別將威尼斯號航程餐食全面升級，在登船日首日特別安排迎賓澳洲和牛晚宴，將船上最受歡迎的付費餐廳「卡薩諾瓦餐廳」標準菜餚，提供全船旅客在兩個主餐廳享用，分別以燒烤、義式燉煮慢熬，帶出和牛豐富層次口味。





▲晶華牛肉麵也會在宵夜場提供。（圖／記者黃士原攝）

還有台人愛吃的龍蝦大餐，歌詩達郵輪亞洲行政總主廚郭畇祥以義式烹飪手法料理加拿大龍蝦，先對半剖切的加拿大龍蝦先用鍋子煎過，再將混合了碎熟蛋、巴西里末、蒜等佐料鋪在龍蝦上，再送進烤箱。郭畇祥表示，因為受限郵輪上不能使用明火，所以佐料鋪在龍蝦再送去烤箱，可以讓龍蝦保有龍蝦鮮甜多汁口感。

除此之外，雄獅特別與五星級台北晶華酒店合作，將獲得CNN評選來台旅遊必吃的晶華「冠軍牛肉麵」搬上船，並邀請台北晶華酒店Main Kitchen主廚陳向華在限定航次登船服務，於宵夜時段提供總數1萬5,000碗清燉、紅燒兩口味牛肉麵，讓旅客在船上免費享用100%原味的台灣牛肉麵。另外，主餐廳還有專為素食主義增設素食自助Buffet吧，以滿足台灣人的味蕾。而郵輪還會提供日本新鮮草莓免費供應。



▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）



為了顛覆以往的賞櫻郵輪航程，雄獅旅遊捨棄重複性較高的停靠點，獨家規劃從基隆港朝日本海出發，停靠韓國釜山、日本舞鶴，一路到最北的金澤、境港4港口，除了可飽覽釜山鎮海軍港的櫻花海，更在日本停靠3港口橫跨3個行政區，包括鳥取縣境港、京都府舞鶴、石川縣金澤，探訪日本三景之一的天橋立、趣味十足的妖怪村、出雲大社，或是欣賞世界文化遺產之一的白川鄉合掌村美景。





▲航程中也可以免費吃到日本草莓。上圖為示意圖，非日本草莓。（圖／記者黃士原攝）





▲歌詩達威尼斯號精心復刻義大利知名景點聖馬克大教堂。（圖／雄獅旅遊提供）





▲歌詩達威尼斯號將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅獨家「2020花獻愛」威尼斯號日韓賞櫻郵輪，唯一航次3月31日啟航，即日起至7月31日前報名付訂，每人可享早鳥優惠最高折7千，並可優先選擇艙房與主餐廳晚餐用餐時段、停靠港之岸上觀光優先卡位等多重折扣，並提供限量前1千名付訂旅客，贈送郵輪WiFi 8天航程吃到飽。