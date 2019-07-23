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夏日天際最壯觀景象！「五股溼地賞燕季」5梯次免費報名

點評：鳥控注意了～
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▲2019五股溼地夏日賞燕季。（圖／新北市政府高灘地工程管理處）

▲2019五股溼地夏日賞燕季7月28日起開跑。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，下圖同）

記者彭懷玉／綜合報導

每年7、8月，新北市五股濕地總會吸引成千上萬隻燕子前來覓食、棲息，為讓民眾一睹震撼人心畫面，新北市政府高管處及荒野保護協會特別舉辦「五股濕地夏日賞燕季」，今年訂於7月28日至8月11日間舉辦5場活動，均為免費報名參加，與民眾相約盛夏午後，親見燕群飛舞盛況，並體驗濕地生態美景。

高管處表示，五股溼地面積約175公頃，因位處淡鹹水交會處，孕育了多樣性的濕地生態，又因濕地擁有廣大面積的蘆葦叢，是夏季燕群夜晚棲息的場所。常見的燕子有四種，家燕、洋燕、棕沙燕及赤腰燕，於每年7、8月，成千上萬的燕群在廣大的蘆葦叢上空急速盤旋、狂飆、升降、俯衝，滿天密密麻麻的小黑影構成五股溼地夏季最壯觀的景象。

▲2019五股溼地夏日賞燕季。（圖／新北市政府高灘地工程管理處）

▲7月28日起至8月11日間，共舉辦5場免費生態導覽活動。

今年7月28日起至8月11日間，共舉辦5場生態導覽活動，每梯次從下午5點至7點，為了預先掌握活動參與人數，請民眾先行至荒野保護協會報名或查詢報名情形，每場次限額200名。

高管處提醒，民眾賞燕時切記全程保持安靜、避免驚嚇鳥類，讓牠們能自在地覓食與休息，除攝影及觀察紀錄外什麼都不帶走，一同維護自然美景，並建議民眾穿著輕便舒適的上衣、長褲和運動鞋，攜帶飲水、帽子、防蚊蟲藥等物品。

關鍵字： 新北市旅遊 五股區旅遊 五股溼地賞燕季 賞鳥旅遊

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