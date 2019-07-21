這個牛排會散發牛奶堅果香　全台只有西華、萬豪吃得到



▲瑞玫爾(Murraymere)獨立農莊的「爆米花牛排」，牛肉本身自帶豐潤誘人的奶油、牛奶、堅果香。(圖／台北萬豪酒店提供)



記者黃士原／台北報導

繼西華飯店之後，台北萬豪酒店Garden Kitche也吃得到美國懷俄明州慕瑞玫爾(Murraymere)獨立農莊的「爆米花牛排」，牛肉本身自帶豐潤誘人的奶油、牛奶、堅果香，牛排淋上滾燙熱牛油上桌，滋滋作響、滿室生香。目前全台只有西華飯店（2018年12月引進）、台北萬豪酒店吃得到慕瑞玫爾的爆米花牛排。

104年歷史的慕瑞玫爾(Murraymere)獨立農莊位於美國懷俄明州，距離舉世聞名的黃石公園約兩小時車程，在得天獨厚的自然環境中以完全人道的方式放養牛隻。小牛自出生到斷奶都有牛媽媽相伴左右，以農莊自行耕種的穀物及苜蓿芽豢養而成，完全不施打任何人工藥劑，養出「美國西部最好的風味」。





▲牛排淋上滾燙熱牛油上桌，滋滋作響。(圖／台北萬豪酒店提供)

慕瑞玫爾牛肉屬美國農業部(U.S.D.A)極佳(Prime)等級，肉香濃郁而油花豐厚，油脂會在舌根回甘。肋眼牛排先油煎再以瞬間高溫爐烤、牢牢鎖住肉汁，而丁骨牛排則直接送入烤箱、以高溫封熟表面後分切，刷上牛油後再二度入烤箱烤至所需熟度，透過二度高溫加熱逼出豐潤油脂香，及牛骨經高溫加熱後產生的特殊香氣。

美國懷俄明州慕瑞玫爾因為是獨立農莊，貨源較不穩定，台北萬豪酒店表示，最近光是進貨價就漲了大約4成，目前慕瑞玫爾牛排價價1,780元+10%起，加價至2,480元+10%起升級豪華套餐，包含極湛自取料理或前菜、湯品及甜點。