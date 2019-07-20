最佳腳踏車旅遊城市出爐！「台北名列17」比溫哥華更前面

▲哥本哈根為全球排名第一最友善腳踏車的城市 。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

當全球知名城市像是巴黎、巴塞隆納、羅馬、威尼斯等等因為過多旅客苦不堪言時，其實已經漸漸透露出一個訊息：當地人在意生活品質勝於觀光客所帶來的收入。許多城市也漸漸鼓勵人們以更綠色的交通工具旅行，哥本哈根、阿姆斯特丹等等，是腳踏車行之有年的城市，除此之外還有哪些地方值得旅客以腳踏車巡禮城市之美？不妨可以參考哥本哈根索引(Copenhagenize Index)。

孤獨星球網站報導了這份索引的調查結果，它針對世界上115個城市做評比，評分的項目包括腳踏車設施、腳踏車分享系統、安全性、性別平等等等幾項，選出最友善腳踏車的城市。哥本哈根不負眾望地拿下第一名，這個丹麥首都有高達62%的居民以腳踏車通勤，因為整座城市的腳踏車交通網設計非常完善。

而第二名也不令人意外，為荷蘭首都阿姆斯特丹，其便利性和哥本哈根不相上下。阿姆斯特丹打算在2025年以前可以減少11000輛車子，將其空間種植樹木和做成人行道第三名也是荷蘭城市烏特勒支。

這份名單當中以歐洲城市佔大宗，亞洲地區僅有日本東京和台北上榜，台北的U-bike奪下第17名，勝過加拿大蒙特婁、溫哥華及德國漢堡。

以下為排名前20的國家

1. 哥本哈根，丹麥

2. 阿姆斯特丹，荷蘭

3. 烏特勒支，荷蘭

4. 安特衛普，比利時

5. 史特拉斯堡，法國

6. 波爾多，法國

7. 奧斯陸，挪威

8. 巴黎，法國

9. 維也納，奧地利

10. 赫爾辛基，芬蘭

11. 布萊梅，德國

12. 波哥大，哥倫比亞

13. 巴塞隆納，西班牙

14. 盧布爾雅那，斯洛維尼亞

15. 柏林，德國

16. 東京，日本

17. 台北，台灣

18. 蒙特婁、溫哥華，加拿大

20. 漢堡，德國