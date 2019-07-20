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蜷尾家日本再開2家店　插旗東京池袋與麻布十番

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▲華人冰王蜷尾家東京麻布十番店。(圖／蜷尾家提供)
▲蜷尾家東京麻布十番店。(圖／蜷尾家提供)

記者黃士原／台北報導　

從台南起家的蜷尾家，去(2019)年10月在日本三軒茶屋成立第一間海外分店，今年迎著夏季暑氣，再度前往日本東京的麻布十番、池袋展開海外二、三號店，店面維持與三軒茶屋店一致的白藍相間外觀。

麻布十番座落許多懷舊百年歷史老店，大使館與高級住宅區林立，散發寧靜優雅的氛圍，與融合傳統和現代的獨特面貌。這次蜷尾家因應麻布十番地區的質感調性，在麻布十番店7月17日開幕到7月22日推出開心果、東方美人茶兩種限定口味，售俱540日幣。池袋店開幕7月19日到7月23日期間，推出蓮花餅與青茶兩款限定口味，售俱540日幣。麻布十番店自7月23日、池袋店自7月24日起，霜淇淋的口味皆會每天變換，挑戰成為最多口味的霜淇淋店。

▲華人冰王蜷尾家東京池袋店。（圖／蜷尾家提供）
▲蜷尾家東京池袋店。（圖／蜷尾家提供）

麻布十番、池袋店除了與三軒茶屋店同步的飲品，像阿蘇山奶茶、冷泡手搖茶等，兩間新店也獨家推出兩款售價640日幣的漂浮珍珠飲品，東方美人漂浮以東方美人奶茶為基底，加上東方美人口味霜淇淋、同口味茶凍，黑糖珍珠；與融合青奶茶和青茶霜淇淋、青茶茶凍、黑糖珍珠的台灣青茶漂浮。

▲華人冰王蜷尾家東京商品台灣青茶漂浮。(圖／蜷尾家提供)
▲蜷尾家東京商品台灣青茶漂浮。(圖／蜷尾家提供)

蜷尾家 / NINAO麻布十番店
地址：東京都港区麻布十番1丁目8-1 EX麻布十番ビル1F

蜷尾家 / NINAO池袋店
地址：東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店 1F

關鍵字： 美食情報 蜷尾家

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