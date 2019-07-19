和大象洗澡、餵食爪哇鹿　馬來西亞親子必訪生態保育之旅

▲馬來西亞大象公園保育中心（Kuala Gandah National Elephant Conservation Centre）。（圖／馬來西亞觀光局提供）



記者陳涵茵／綜合報導

暑假想帶孩子們出國玩，馬來西亞彭亨州有一座大象公園保育中心（Kuala Gandah National Elephant Conservation Centre）很適合親子旅行，遊客可近距離與大象接觸，而距離保育中心不遠處，還有一座鹿園（Deerland Park），可順遊安排一日野生動物親近之旅。

▲園區內禁止騎大象。



位於彭亨州瓜拉甘達的大象公園保育中心是全馬來西亞唯一一座用於安置流離失所野象的保護中心，這些野生亞洲象來自馬來西亞半島的各個角落，經過救助後安全地生活在這個叢林保護區中，據統計馬來西亞目前僅存1200餘頭，亞洲象在全世界中也屬於瀕危物種之一，為具有教育意義的旅遊景點。

大象公園保育中心裡禁止騎乘大象，大象們可以在開放空間內自由的活動，遊客可以餵食、觸摸大象或與大象來張親密的自拍，和把握難得的機會和大象一起洗澡。

▲鹿園（Deerland Park）裡頭有30多隻屬於易危物種的鬣鹿。（圖／馬來西亞觀光局提供）



距離大象公園保育中心僅10分鐘車程的鹿園，裡頭有30多隻屬於易危物種的鬣鹿（爪哇鹿），還有馬來熊、蛇、猴子、鴕鳥等，生活在這寧靜而未受破壞的自然環境中。遊客有機會餵食和撫摸鹿，以及認識到其他許多台灣沒有的動物品種。推薦親子客安排一趟生態教育之旅。

＊大象公園保育中心（Kuala Gandah National Elephant Conservation Centre）

地址：Kuala Gandah, 28500 Lanchang, Pahang Darul Makmur, Malaysia

開放時間：8:00 am~1:00 pm, 2:30 pm~4:30 pm（星期五為8:00 am~12:30 pm, 2:30 pm~4:30 pm）

＊鹿園（Deerland Park）

地址：No.67, Jalan Zabidin, 28400 Mentakab, Pahang, Malaysia

開放時間：10:30am~5:30pm（星期五休息）