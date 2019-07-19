圖、文／七逗旅遊網提供
南極洲被稱為「白色大陸」，是全球七大洲中最神秘的地帶，由於位在地球的最南邊，就像是世界盡頭般的存在。現在，想到南極洲不再遙不可及！尤其南半球和北半球的氣候相反，11月初來到這裡，天氣較為溫和，也能看到種類多元的生物。今年11月，就到南極度過最難忘的假期吧！
▲到世界的盡頭南極欣賞壯麗的冰山。（圖／shutterstock.com提供）
南極像是一個超大型的野生動物園，數量爆表的的企鵝、海豹、鯨魚、海鳥…，都在這原始的環境中生活，你有機會近距離接觸這些可愛的動物；南極也是個天然的地形博物館，冰山、冰帽、冰棚等地形讓人驚艷不已。
▲一生中，能一次看到這麼多企鵝的機會就在南喬治亞島。（圖／shutterstock.com提供）
南極地區有座形狀像是新月的南喬治亞島，這裡同時擁有深綠色的草地、峽灣、海灘，豐富的生態相當驚人，數十萬隻的企鵝就生活在這邊，以國王企鵝為主，還能看到麥可羅尼企鵝、巴布亞企鵝等。島上北部的莎莉斯伯裡平原更是誇張，國王企鵝的數量多到能夠淹沒沙灘、冰山。
▲南雪特蘭群島也是座企鵝樂園。（圖／shutterstock.com提供）
南雪特蘭群島是南極海中的群島，目前島上有不同國家設立的科學考察站，80-90%的土地終年被冰川覆蓋。群島之中的欺騙島，形狀就像馬蹄一樣，是座活火山島，也是帽帶企鵝在南極最大的家。過去欺騙島是捕鯨的基地，鯨魚灣上有一個個大大的巨桶用來裝鯨魚油。鯨魚灣的水面平穩、海水溫度比較高，如果想挑戰極地游泳，絕對別錯過這裡。
▲原始的加拉巴哥群島住著奇特的生物。（圖／shutterstock.com提供）
到南極，往往得先從南美洲出發，因此進行這趟探索世界盡頭的旅程前，別忘了多留幾天假期，一次體驗南美洲、南極之美。遠行南美洲，你不可錯過的有擁有奇特火山地形，島上遍布大大小小茅伊像的復活島，還有被《國家地理旅行家雜誌》選為人生中50個必去景點之一的加拉巴哥群島，陸龜、象龜、海鬣蜥、陸鬣蜥、軍艦鳥、藍足鰹鳥…，島上奇特的動植物讓人大開眼界，也難怪達爾文在這裡獲得了啟發，進而發表了演化論。
▲厄瓜多爾的首都基多擁有色彩繽紛的街道。（圖／shutterstock.com提供）
南美洲的城市有什麼魅力？南美洲12個國家通通加入的「南美洲國家聯盟」，將聯盟總部設在厄瓜多爾的首都基多，而基多也因為當地獨特的歷史、建築和藝術價值被列入世界遺產。座落在高原的基多被包圍在安地斯山谷中，是世界第二高的首都，由於曾被西班牙佔領，整座城市洋溢濃濃的歐洲風情。
推薦行程：
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到世界的盡頭探險！南極企鵝群淹沒你的視線
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