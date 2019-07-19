丹娜絲走了！熱氣球照飛、熊讚水樂園週末開　全台活動19日最新動態

▲台灣國際熱氣球嘉年華19日照常舉行。（圖／台東縣政府提供）



旅遊中心／綜合報導

輕颱丹娜絲往北離台，氣象局已解除陸上颱風警報，部分因颱風而預警性暫停的活動也已恢復正常營運，《ETtoday新聞雲》更新了19日（五）與本週末的活動動態懶人包，提醒民眾別錯過或白跑一趟。

1.2019台北河岸童樂會熊讚水樂園

▲熊讚水樂園20日照常舉辦。（圖／記者劉亮亨攝）



2019台北河岸童樂會熊讚水樂園，因颱風影響7月18、19日活動場次取消，由於丹娜絲颱風對台北市影響不大，大佳河濱公園未受到明顯影響，台北市觀傳局宣布活動20、21日將正常舉辦，不過「極限衝浪」設施已因天候因素自活動場地撤離，由於設施重新組裝需2至3日，因此20、21日並未開放提供體驗。

2.2019新月水道節

2019新月水道節則於17日起暫時休園並進行場地撤離作業，後續將視河濱公園復舊情況再重新開放，高管處表示，待陸上颱風警報解除，會在臉書另行公布重新開園時間。

3.福隆國際沙雕藝術季

▲ 福隆沙雕季暫時閉園。（圖／交通部觀光局提供）



主辦單位表示，依據中央氣象局公告，若北北基宜蘭發布陸上颱風警報，福隆國際沙雕藝術季將進行閉園封鎖，敬請民眾請勿前往觀浪、戲水，避免發生危險。

4.台中風景區大坑步道

因應丹娜絲颱風來襲，台中市政府第一級緊急應變中心將大坑登山步道1-10號步道立即封閉，因登山步道位於山區，颱風過後須巡查災損並搶修，預計於搶修完畢後再行重新開放，並提醒民眾，颱風天風大雨大，易發生行道樹傾倒或樹枝斷落，請民眾避免前往登山步道。

5,太平山國家林遊樂區

太平山國家森林遊樂區17日下午4點起預警性休園，因部分路段有零星落石、倒木落葉，將進行全區環境措施與設施勘查，確認安全無虞後，預計19日正常開園。

6.龜山島

▲龜山島18、19封島兩天。（圖／記者陳涵茵攝）



宜蘭蘇澳沿海平均風力超過六級以上，故龜山島自18日起至19日止封島2天。

7.知卡宣綠森林親水公園

因丹娜絲颱風陸上警報解除，知卡宣綠森林親水公園，包含戲水區19日（星期五）正常開放

8.2019花蓮縣原住民族聯合豐年節

2019花蓮縣原住民族聯合豐年節7月19日至7月21日如期舉行。

9.紅面鴨FUN暑假活動

鯉魚潭「2019紅面鴨FUN暑假」活動自17日暫停所有展演活動，進行相關防颱措施，因管線與紅面鴨需重新布置，預計自7月20日（星期六）上午10時起恢復正常演出。

10.台灣熱氣球嘉年華

▲台灣國際熱氣球嘉年華19日照常舉行。（圖／台東縣政府提供）



原訂7月19取消的繫留場次目前恢復為正常舉行，19日上、下午場次未搭乘的旅客，將統一由系統以全額退票（退刷）方式處理，若7月19日正常進行且針對有搭乘到的民眾則不退費。

11.嘉明湖國家步道

台東林區管理處表示，考量山區天候因素、南橫公路台20線聯外道路狀況、行車安全，為確保遊客步道旅遊安全，嘉明湖步道兩座山屋營預警性封閉。申請核准住宿7月17日至7月20日隊伍可申請退費，提醒旅客颱風來襲期間暫勿前往步道，以免發生危險。

＊提醒民眾，颱風期間勿前往山上及海邊，若不聽勸進入警戒區，有可能依《災害防救法》第38條進行舉發，違者可處10萬以上、50萬以下罰鍰。