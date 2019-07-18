一晚只要11美元！Airbnb慶人類登月50週年　5處太空系房源精選

▲入住太空系房源一晚只要11美元。（圖／Airbnb提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

半世紀前的7月20日，阿波羅11號載著阿姆斯壯、柯林斯、艾德林三位太空人成功登上月球，為人類歷史跨出一大步。旅宿平台Airbnb為紀念「人類登月50週年」推出每晚11美元優惠。

8月至11月間的指定日期，台灣旅客可在7月20日晚上8至9點間（美國東部時間上午8至9點間），以每晚11美元的超優惠價格在Airbnb上租到精選房源，入住宛如置身太空的奇幻房源感受星際氛圍。

1.紐西蘭Apollo 11 Spaceship

日期：2019年9月13至15日及9月27至29日

價格：每晚11美元（適用稅款和費用另計）

住進阿波羅11號太空艙模型，太空艙位於紐西蘭普卡基（Pukaki）由房東Peter親手打造，原汁重現太空場景，太空艙內提供所有必需品，入住的幸運兒還可躺在床上，從艙頂上的窗戶欣賞星空，想像徜徉於無邊星際的感覺。白天可到附近的庫克山享受登山樂趣，欣賞落日美景。

2.美國二十九棕櫚村

日期：2019年8月9至11日及8月16 至18日

價格：每晚11美元（適用稅款和費用另計）

▲觀星迷必訪窗外就是最佳觀星地點。



美國加州的二十九棕櫚村簡直是觀星迷的夢幻基地，這棟小屋設計巧妙地結合藝術與科學，入住其中彷彿徜徉在銀河下，這個僻靜的私人小屋利用太陽能燈照亮了通往小屋的車道，屋內裝潢時尚，臥室更是觀星的好地點，尤其適合觀賞流星雨。

3.奇幻飛碟屋英國Futuro Styled Flying Saucer

日期：2019年9月27至29日及10月4至6日

價格：每晚11美元（適用稅款和費用另計）

▲奇幻飛碟屋英國 Futuro Styled Flying Saucer。



月球上究竟有沒有外星人終究是個謎題，可以先選擇住進飛碟屋體驗當個外星人，在英國Redberth的飛碟屋房源除了設有舒適的床鋪及用餐區，還提供經典太空主題電玩遊戲，讓旅客能沉浸於漫遊星際的住宿體驗。

4.美國月球營地

日期：2019年8月16至18日及9月6至8日

價格：每晚11美元（適用稅款和費用另計）

▲體驗太空人旅居月球美國月球營地。



如果想要像太空人漫步月球，一定會愛上這棟宛如置身月球表面的住所，仰望群星閃爍的同時，還能享受健身房、吊床、焚火台、烤爐等各種設備。此外，這個住處完全靠太陽能板供電，讓環境更增添了一絲太空感。

5.英國設計飛船

日期：2019年10月24至26日及11月21至23日

價格：每晚11美元（適用稅款和費用另計）

▲優雅觀星場所英國設計飛船。



這艘位在英國蘇格蘭美麗島嶼上的寬敞飛船，本身就是件藝術品，飛船設計符合永續概念，並提供咖啡機、室內壁爐等完善設備。帶著舒適的毯子到露台上放鬆小憩，抬頭尋找北斗七星或獵戶腰帶的蹤影，彷彿置身在夢幻國度。