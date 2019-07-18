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摩天輪、貓纜20景點任搭！「北北基景點暢遊卡」18日開賣

點評：來台北的人必買啊！！！！
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▲「景點暢遊卡」的價格也是誠意十足，2日券特價650元、3日券特價850元、4日券也僅需要1,050元。（圖／北市府觀傳局提供）

▲北北基好玩卡今（18日）重磅推出「景點暢遊卡」，內含「20個景點門票＋200間店家優惠」。（圖／北市府觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

繼無限暢遊卡、交通暢遊卡和經典景點卡陸續發行後，「北北基好玩卡 Taipei Fun Pass」今（18日）重磅推出「景點暢遊卡」，內含「20個景點門票＋200間店家優惠」，並加贈可儲值悠遊卡1張，2日券最低650元起。

▲貓纜。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

▲貓空纜車。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

北市府觀傳局表示，新推出的「景點暢遊卡」結合城市、藝術、人文、科學、親子5大元素，可和親友同遊動物園、搭乘貓纜、搭美麗華摩天輪，景點部分包含袖珍博物館、淡水古蹟博物館、天文館和科教館、兒童新樂園、士林官邸、北美館、當代藝術館、淡水渡輪、野柳、黃金博物館、林本源園邸、十三行博物館、朱銘美術館、波麗士天燈館、和平島公園、海洋科技博物館等，囊括北北基三市，一共20個景點任君選擇。

美麗華摩天輪（圖／記者黃克翔攝）

▲美麗華摩天輪。（圖／記者黃克翔攝）

北市府觀傳局說明，此次也特別規劃了2日、3日及4日券，旅客可依照行程自由規劃，同時鏈結大台北地區200間優惠店家，憑卡即可享美食、體驗、住宿及禮品等不同類型的優惠，只需要出發前做好功課，一路玩下來能省不少荷包！

▲「景點暢遊卡」的價格也是誠意十足，2日券特價650元、3日券特價850元、4日券也僅需要1,050元。（圖／北市府觀傳局提供）

▲「景點暢遊卡」2日券特價650元、3日券特價850元、4日券則為1,050元。（圖／北市府觀傳局提供）

至於民眾最關注的價格，觀傳局表示，「景點暢遊卡」2日券特價650元、3日券特價850元、4日券則為1,050元。為歡慶上市，7月18日起透過「北北基好玩卡」官網購買，就送台北雙層觀光巴士「4小時票」（價值300元），數量有限，送完為止。

關鍵字： 北北基好玩卡 北北基景點暢遊卡 台北市旅遊 新北市旅遊 基隆旅遊

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