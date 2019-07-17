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有冰雪奇緣、小飛俠樂園！東京迪士尼海洋新園區「奇幻之泉」2022開幕

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▲▼東京迪士尼海洋全新園區2022年開幕。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

▲東京迪士尼海洋全新園區2022年開幕。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

記者蔡玟君／綜合報導

繼東京迪士尼樂園之後，東京迪士尼海洋也將有園區了！東京迪士尼度假區近日宣布，將耗資2500億日圓打造東京迪士尼海洋第8座園區，新園區名稱將命名為「Fantasy Springs」（暫譯：奇幻之泉），預計2022年中開幕。

▲▼東京迪士尼海洋全新園區2022年開幕。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

▲東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」園區入口意象。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

▲▼東京迪士尼海洋全新園區2022年開幕。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

▲東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」園區入口夜晚模擬圖。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

為了帶給旅客全新遊園感受，東京迪士尼度假區近期公布一連串新園區規劃。東京迪士尼海洋第8座園區Fantasy Springs以「在魔法之泉的引導下走進迪士尼奇幻世界」為主題概念，將有全新4項遊樂設施、3間餐廳與1間商店，同時在該園區中更將打造一座最高等級的迪士尼飯店。

▲▼東京迪士尼海洋全新園區2022年開幕。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

▲「Fantasy Springs」園內造景。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

▲▼東京迪士尼海洋全新園區2022年開幕。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

▲「Fantasy Springs」園內造景夜晚板。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

東京迪士尼渡假區更進一步表示，全新園區內預計將重現《冰雪奇緣》、《小飛俠》和《魔髮奇緣》動畫世界，讓旅客走進熟悉的動畫場景中，與經典人物一起經歷一趟趟冒險旅程。

關鍵字： 冰雪奇緣 魔髮奇緣 小飛俠 東京迪士尼海洋 東京迪士尼樂園 東京旅遊 日本旅遊 日韓風

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