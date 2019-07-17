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丹娜絲颱風逼近！台東熱氣球嘉年華7/18、19全天取消

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▲▼台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台灣國際熱氣球嘉年華在台東鹿野高台。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

中央氣象局針對丹娜絲颱風已發布海上颱風警報，東半部將首先受到影響。正在台東鹿野高台登場的台灣台灣國際熱氣球嘉年華，主辦單位宣布，17日下午活動取消，18、19兩天整天活動取消。

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台灣國際熱氣球嘉年華7/18、19全天取消。（圖／台東縣政府提供）

主辦單位表示，經飛行團隊專業評估，目前依據中央氣象局發佈海上颱風警報， 目前觀測 7月17日下午開始將明顯受到颱風外圍環流影響，東部將有雨，7月18日雨勢加強至7月19日，颱風帶來影響更為直接。考量天候狀況況及人員安全，18、19兩天全天活動取消。而20日上午場與光雕音樂會，則會在前一天觀察後再行公告。

▲▼丹娜絲颱風。（圖／中央氣象局）

▲丹娜絲颱風。（圖／中央氣象局）

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今天（17日）東半部會陸續出現陣雨，且越晚雨會越大，降雨最多時間會在周四（18日），預計東部雨勢在周四深夜到周五（19日）白天才會逐漸緩和；西半部影響時間則從周四開始，降雨最大時間則可能落在周四晚到周五白天。氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，在季風低壓環流內有「另一中心」在呂宋島西方形成，並預測向北進入台灣海峽影響台灣。

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