7月假日限定！澳門「東望洋燈塔」攻頂、海事博物館免費逛

▲東望洋燈塔（松山燈塔）7月逢星期六、日早上10點至下午5點半免費開放。（圖／行走世界記錄粉專授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

計畫前往澳門旅遊的人注意，為配合「海事及水務局日」，澳門東望洋燈塔（松山燈塔）7月逢星期六、日早上10點至下午5點半免費開放，可以登上燈塔歡鳥瞰澳門半島景緻，平時不對外開放的內部也會同步見客。

▲「海事及水務局日」7月的六、日，旅客可進入日常不對外開放的燈塔內部參觀，更可登上塔頂飽覽澳門景色。（圖／行走世界記錄粉專授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

東望洋燈塔於1865年建成啟用，在「海事及水務局日」期間，旅客可以進入日常不對外開放的燈塔內部參觀，更可登上塔頂飽覽澳門景色。屆時燈塔內部會展出澳門曾使用的舊式航標和燈號系統，以便旅客了解東望洋燈塔的歷史。





▲東望洋炮台位於澳門半島最高峰東望洋山之巔，建築佔地約800平方米，炮台平面為不規則多邊形。（圖／行走世界記錄粉專授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

東望洋燈塔由澳門土生葡人加路士‧維森特‧羅扎（Carlos Vincente Da Rocha）設計，在1992年，東望洋燈塔被評選為「澳門八景」之一，與澳門歷史城區同樣被列入《世界遺產名錄》名單，旅人可在山崗上領略澳門百年歲月流淌的痕跡。

除了踏上燈塔賞景，還有被澳門人稱之為防空洞的「松山軍事隧道」可以探險，不只如此，山腳下的二龍喉公園可以坐全世界最短的「澳門纜車」。

▲山腳下的二龍喉公園可以坐全世界最短的「澳門纜車」。（圖／行走世界記錄粉專授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



此外，為配合海事及水務局日，7月18日海事博物館也採免費入場。海事博物館位於媽閣廟前地，於1987年正式對外開放，正面建築是按船的形式來設計，由於座落於河口旁媽閣廟之側面，並與已改為博物館辦公室之用的舊館處於同一廣場，如果剛好在澳門的人不妨把握機會順道一遊。